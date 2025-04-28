Film Gibi Olay! Para Taşıyan Kamyondan 11 Milyon Lira Saçıldı, Mahalleli Dakikalar İçinde Topladı

ABD'de para taşıma kamyonunun kapısı açıldı, 11 milyon TL'lik nakit yola saçıldı. Mahalleli, dakikalar içinde paraları toplayıp kayıplara karıştı.

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Film Gibi Olay! Para Taşıyan Kamyondan 11 Milyon Lira Saçıldı, Mahalleli Dakikalar İçinde Topladı

ABD'nin Chicago kentinde geçen hafta şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir güvenlik firmasına ait para taşıma kamyonunun kapısının aniden açılmasıyla birlikte çuvallar dolusu nakit para yola savruldu. Olay, kısa sürede mahallede adeta bir "para avına" dönüştü.

üNBC'nin haberine göre, Brink's şirketine ait zırhlı para taşıma aracı, Salı günü Oak Park bölgesinde seyrederken henüz bilinmeyen bir sebeple arka kapısı açıldı. Kapıdan fırlayan üç çuval dolusu para, Austin Bulvarı'na saçıldı. Yola saçılan paraların toplam değerinin yaklaşık 300 bin dolar (yaklaşık 11 milyon TL) olduğu belirtildi.

PARALAR DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI

Olayı fark eden 50 ila 100 kişi, hızla bulvara akın etti. Çuvallardan saçılan nakit paraları toplayanlar, kısa sürede bölgeden uzaklaştı. Şirket yetkilileri, yere dökülen paranın neredeyse tamamının kaybolduğunu ve yaklaşık 300 bin doların hala bulunamadığını açıkladı.

Film Gibi Olay! Para Taşıyan Kamyondan 11 Milyon Lira Saçıldı, Mahalleli Dakikalar İçinde Topladı - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Ancak Oak Park yetkilileri, şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını duyurdu. Brink's şirketi ise yaşanan kayıp nedeniyle hukuki yollara başvurmayı planlıyor. Olayın nasıl meydana geldiği ve kapının neden açıldığına dair soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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