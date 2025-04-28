CHP’li Serkan Sarı’dan Sındırgı Hastanesi İçin Tepki: '2 Bin 500 Gün Geçti, Hâlâ Teslim Edilmedi'

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Sındırgı 40 Yataklı Devlet Hastanesi binasının önünde basın açıklaması yaptı. Hastanenin hizmete açılmamasını eleştiren Sarı, hastane bitirilene kadar her ay hastane inşaatı önünden kamuoyuna durumu rapor edeceğini söyledi.

'HALA BİTMEDİ'

2018 yılında temeli atılan hastanenin 500 günde tamamlanması gerektiğini vurgulayan Sarı ‘2.500 gün geçti, hâlâ teslim edilmedi Defalarca ‘Bitiyor, bitecek’, ‘Açılıyor, açılacak’ diye açıklamalar yapıldı. Bal yapmayan arı gibi gezen bir milletvekili yine çıkıp 'Burası bitiyor' dedi. Arkadaş, gerçekler ortada: 2.500 gündür bu bina bitirilemedi’ diyerek tepki gösterdi.

'HESABINI KİM VERECEK?'

Sarı’nın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

İşi bir müteahhite veriyorsunuz, o taşeronlara devrediyor, sonra işi bırakıp kaçıyor. Yatırımlar yarım kalıyor, projeler sürünüyor. Bunun hesabını kim verecek? Kime soracağız? Halk mağdur, hastalar mağdur!

'BİR SKANDAL'

Yeni hastane teslim edilemediği için insanlar hâlâ riskli binalarda tedavi oluyor. 2.000 günü aşkın süredir geciken bir proje için daha kaç gün bekleyeceğiz? Bu bir ihmal değil, bir skandaldır! Buraya gelip hamaset yapacağınıza, çıkın ve özür dileyin! 'Bu hastaneyi 5 yıl önce teslim etmeliydik, ama AKP'nin beceriksiz politikaları yüzünden sürüncemede kaldı' deyin. Halkı kandırmaktan vazgeçin.

'HASTANE HAZIR AMA SAHİPSİZ'

Hastaneyi gezdim, içerisi büyük oranda tamamlanmış. Fakat işi sahiplenen yok! İşin ucundan tutan kimse olmadığı için yine bekleyeceğiz, yine bekleyeceğiz.