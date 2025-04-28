Taklit-Tağşişte Sıra Bala Geldi: Ankara ve İstanbul'da Bu Markalara Dikkat

Türkiye’de gıda ürünleri başta olmak üzere çeşitli başlıklarda yapılan hile ve taklit tağşişler ilgili kurumlar tarafından belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılıyor.

Bakanlıklar eliyle yürütülen bu çalışmaların en önemli ayaklarından biri de gıda sektöründe yapılan taklit tağşiş ile halk sağlığının tehlikeye düşüren ürünleri içeriyor.

Tarım ve orman Bakanlığı tarafından çeşitli aralıklarla vatandaşa sunulan ürünler denetlenirken, bu denetimlerden geçemeyen firma ve ürünleri, internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.

Bu kapsamda bakanlık gerçekleştirdiği son denetimlerden geçemeyen ürünlerin listesini ifşa ederek kamuoyuna duyurdu.

BALDA TAKLİT-TAĞŞİŞ

Sütten peynire, baharattan antep fıstığına dek pek çok kalemde hileli ürün tespit edilirken, bal adı altında piyasaya ürün sunan ve ürünlerinde taklit-tağşiş yapan dört firma da ifşa edildi.

Bu firmaların üçünün Ankara’nın Kahramankazan ve Akyurt ilçelerinde faaliyet gösterdiği öğrenilirken, ‘Süzme Çiçek Balı’ adıyla satış yapan Yazanoğlu, Haskaymak ve Bitapal adlı markaların ürünlerinde taklit veya tağşiş yaptığı tespit edildi.

İstanbul Maltepe’de faaliyet gösteren Happylife adlı markanın da 460 gramlık Organik Çiçek Balı adlı ürününde de taklit veya tağşiş yapıldığı belirlendi.