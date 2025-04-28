Taklit-Tağşişte Sıra Bala Geldi: Ankara ve İstanbul'da Bu Markalara Dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlığı yapan ve halk sağlığını tehlikeye atan ürünleri ifşa etmeyi sürdürüyor. Taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuyla paylaşıldığı yeni listede balda yapılan sahtekarlık ortaya çıkarıldı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
Taklit-Tağşişte Sıra Bala Geldi: Ankara ve İstanbul'da Bu Markalara Dikkat

Türkiye’de gıda ürünleri başta olmak üzere çeşitli başlıklarda yapılan hile ve taklit tağşişler ilgili kurumlar tarafından belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılıyor.

Bakanlıklar eliyle yürütülen bu çalışmaların en önemli ayaklarından biri de gıda sektöründe yapılan taklit tağşiş ile halk sağlığının tehlikeye düşüren ürünleri içeriyor.

Tarım ve orman Bakanlığı tarafından çeşitli aralıklarla vatandaşa sunulan ürünler denetlenirken, bu denetimlerden geçemeyen firma ve ürünleri, internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.

Bu kapsamda bakanlık gerçekleştirdiği son denetimlerden geçemeyen ürünlerin listesini ifşa ederek kamuoyuna duyurdu.

BALDA TAKLİT-TAĞŞİŞ

Sütten peynire, baharattan antep fıstığına dek pek çok kalemde hileli ürün tespit edilirken, bal adı altında piyasaya ürün sunan ve ürünlerinde taklit-tağşiş yapan dört firma da ifşa edildi.

Bu firmaların üçünün Ankara’nın Kahramankazan ve Akyurt ilçelerinde faaliyet gösterdiği öğrenilirken, ‘Süzme Çiçek Balı’ adıyla satış yapan Yazanoğlu, Haskaymak ve Bitapal adlı markaların ürünlerinde taklit veya tağşiş yaptığı tespit edildi.

İstanbul Maltepe’de faaliyet gösteren Happylife adlı markanın da 460 gramlık Organik Çiçek Balı adlı ürününde de taklit veya tağşiş yapıldığı belirlendi.

Taklit-Tağşişte Sıra Bala Geldi: Ankara ve İstanbul'da Bu Markalara Dikkat - Resim : 1

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Bal
Son Güncelleme:
Amik Ovası'nda Beklenen Hasat Başladı: Tarlada 15 Liraya Satılıyor Amik Ovası'nda Beklenen Hasat Başladı: Tarlada 15 Liraya Satılıyor
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Film Gibi Olay! Para Taşıyan Kamyondan 11 Milyon Lira Saçıldı, Mahalleli Dakikalar İçinde Topladı Film Gibi Olay! Para Taşıyan Kamyondan 11 Milyon Lira Saçıldı, Mahalleli Dakikalar İçinde Topladı
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu: İşte 4A,4B,4C emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi 2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu