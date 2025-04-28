Amik Ovası'nda Beklenen Hasat Başladı: Tarlada 15 Liraya Satılıyor

Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden biri olan Hatay Amik Ovası'nda, açık alanda yetiştirilen salatalıkların hasadı başladı. Ürünler tarlada 15 TL’den alıcı bulurken, market raflarında 25 ile 30 TL arasında satışa sunuluyor.

Amik Ovası'nda Beklenen Hasat Başladı: Tarlada 15 Liraya Satılıyor

Bölgede yılın ilk aylarında etkili olan don afeti, hasat üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor. Çiftçi Selami Hurma, kuraklık nedeniyle herhangi bir zarar yaşanmadığını ancak don olayının ürün veriminde düşüşe yol açtığını belirtti. Hurma, "30 yıllık çiftçilik hayatımda böyle bir don olayını ilk kez yaşadım. Salatalıklar kuraklıktan etkilenmedi çünkü sulama yapıyoruz, fakat don ciddi zarar verdi" dedi.

Amik Ovası'nda Beklenen Hasat Başladı: Tarlada 15 Liraya Satılıyor - Resim : 1

SALATALIK TARLADA VE MARKETTE FARKLI FİYATLARDA

Tarlada 15 TL’ye alıcı bulan salatalığın, marketlerde 25-30 TL arasında satıldığını dile getiren Hurma, fiyatlar arasındaki farkın üretici açısından düşündürücü olduğunu vurguladı. Ürün veriminin normal seviyelerde olduğunu ifade eden Hurma, günlük 500 kilogram civarında salatalık topladıklarını söyledi.

Amik Ovası'nda Beklenen Hasat Başladı: Tarlada 15 Liraya Satılıyor - Resim : 2

HASAT TEMMUZ AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Şubat ayında ekimi yapılan salatalığın Temmuz ayına kadar hasadının sürdüğünü belirten Hurma, 80 dönümlük arazilerinin 20 dönümüne salatalık ektiklerini aktardı. Hurma, hasat sürecinde ürün fiyatlarının artmasının beklenmediğini, mevcut seviyede kalabileceğini ya da düşebileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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