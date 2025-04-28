BASK Başkanı Mehmet Alper Öğretici’den Aile Yılı Çağrısı: 'Çocuk Yardımları Artırılmalı'

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, Aile Yılı’na ilişkin bir açıklama yaptı. Öğretici ‘Memurların aile ve çocuk yardımları artırılmalıdır’ diye seslendi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
BASK Başkanı Mehmet Alper Öğretici’den Aile Yılı Çağrısı: 'Çocuk Yardımları Artırılmalı'

Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvurularının başladığını belirten BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, yardımların artması için seslendi. Öğretici’nin açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

'5 YAŞINI TAMAMLAYANA KADAR DEVAM EDECEK'

Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecektir.

BASK Başkanı Mehmet Alper Öğretici’den Aile Yılı Çağrısı: 'Çocuk Yardımları Artırılmalı' - Resim : 1

Peki memurların almış oldukları aile ve çocuk yardımları da Aile yılında yeniden ele alınmalıdır. Mevcut durumda eşi çalışmayan bir memur 2.301 TL aile yardımı, 72 aydan küçük çocuğu için 506.28 TL, 72 aydan büyük çocuğu için ise 253.14 TL almaktadır.

'ARTIRILSIN'

Günümüzde 253 TL’ye 6 yaşından büyük çocuğun hangi ihtiyacı karşılanabilir? Bu rakamlar sembolik olmaktan çıkarılsın! Aile yılında aile ve çocuk yardımları artırılsın.

Son Güncelleme:
Edirne'de Bahar Şenliği Hazırlığı Edirne'de Bahar Şenliği Hazırlığı
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Sırrı Süreyya Önder'in Durumu Nasıl? Doktorlarından Yeni Açıklama Sırrı Süreyya Önder'in Doktorlarından Yeni Açıklama
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti