BASK Başkanı Mehmet Alper Öğretici’den Aile Yılı Çağrısı: 'Çocuk Yardımları Artırılmalı'

Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvurularının başladığını belirten BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, yardımların artması için seslendi. Öğretici’nin açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

'5 YAŞINI TAMAMLAYANA KADAR DEVAM EDECEK'

Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecektir.

Peki memurların almış oldukları aile ve çocuk yardımları da Aile yılında yeniden ele alınmalıdır. Mevcut durumda eşi çalışmayan bir memur 2.301 TL aile yardımı, 72 aydan küçük çocuğu için 506.28 TL, 72 aydan büyük çocuğu için ise 253.14 TL almaktadır.

'ARTIRILSIN'

Günümüzde 253 TL’ye 6 yaşından büyük çocuğun hangi ihtiyacı karşılanabilir? Bu rakamlar sembolik olmaktan çıkarılsın! Aile yılında aile ve çocuk yardımları artırılsın.