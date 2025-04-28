Sırrı Süreyya Önder'in Durumu Nasıl? Doktorlarından Yeni Açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi sonrası 13 gündür yaşam mücadelesi veriyor. 15 Nisan'da bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ve kalbi 2 defa duran Önder'in bu sabah reflekslerinin azaldığı ve hayatı riskinin arttığı açıklanmıştı.

Sırrı Süreyya Önder'in doktorları tedavi gördüğü hastanenin önünde yeni bir açıklama yaptı.

Hastanenin başhekiminin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sırrı Süreyya Önder için nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başlamıştır. Başka bir kırılma noktasındayız. Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Beyin kan akımı da mevcuttur. Hayati tehlikesi giderek artıyor. Sabırla bekleyeceğiz, sizden de sabır diliyorum."

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorların konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Son zamanlarda nörolojik problemler ön plana çıkmakta. Bu durum kırılma noktası oluşturuyor. Refleksler giderek azalmakta. Hem muayenenin hem yardımcı muayene ışığında nörolojik bulgularda kötüleşmeye işaret ediliyor. Bu hastadaki kötüleşmenin, beyne hava gitmesinin az olmasıyla beyin tutulumu olduğunu biliyoruz. Hastanın beyin ödemi var, beyin şişmiş durumda"

Prof. Dr. Ertan Sağbaş:

"Zaman bildirmek mümkün değil. Çok temkinli iyimserlik içinde olmak gerekir. Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Bunu ancak zaman içinde cevaplandırabiliriz. Bu ilerleme olmadı, kalp olarak da belli bir seviyeye geldik. ECMO desteğine muhtacız. Bu desteği kessek kalp vücuda yetecek seviyede değil. Nörolojik tablo akciğerleri etkiledi. Geçen hafta içinde bir kanamamız vardı o da durdu. Akciğerin etkilendi ama ECMO akciğerin, kalbin yerini tutuyor zaten. Bu hasta ile ilgili ne nörolojik, ne kalbi ne de akciğeri ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. En çok korktuklarımızdan biri enfeksiyon. Şu an bir parametremiz yok, bir üreme yok. İlerisi ile ilgili bir şey söyleyemeyebiliriz ama yoğun olarak tedaviye devam ediyoruz. Uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ilk andan itibaren."

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Hayati tehlikesi devam eden Önder için tedavi gördüğü hastaneden bu sabah kritik bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde olan Önder'in, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında tutulduğu ifade edildi. Bu tedavilere rağmen Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu belirtildi.

Hastanın reflekslerinde azalma olduğu ve beyin ödeminin devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, “Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da doğan Sırrı Süreyya Önder 62 yaşındadır. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı.

Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi