Her Gün Herkes Tüketiyor! Marketteki Üç Üründen Birinde Zehir Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıda usulsüzlükleri, Avrupa sınırından geri gönderilen ihracat ürünleri ve birçok gıda ürününün sağlığa risk oluşturduğu tespitinin ardından vatandaşın gıda güvenliğine yönelik endişesi katlandı. Bilhassa birçok gıda ürününde pestisit kalıntıları olduğu öğrenilirken, Greenpeace Türkiye konuyla ilgili çarpıcı bir araştırma yaptı.

İstanbul'daki beş zincir market ve farklı semt pazarlarından alınan 155 sebze ve meyve örneğinin incelemeye alındığı araştırmada, yüzde 61'inde birden fazla pestisit kalıntısı bulunduğu belirlendi. Örneklerin yüzde 43'ünde de insan sağlığına zararlı PFAS maddeleri olduğu tespit edildi.

BİRÇOK ÜRÜN KRİTERLERE UYGUN DEĞİL

Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık tarafından hazırlanan raporda, ürünlerin yüzde 31,6'sında hormonal sistemi bozan, beyin gelişimini olumsuz etkileyen ve kanserojen niteliği olan pestisitler bulundu. Pestisitlerin çocuklar başta olmak üzere insan sağlığına büyük tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Greenpeace araştırmasının sonuçlarına göre; 155 örneğin yüzde 33’ünün, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığı, 50 üründe ruhsatsız pestisit kullanıldığı aktarıldı. Ayrıca salamura yaprak, sivri biber, ıspanak ve armutta limit aşımı ve yasaklı pestisit kullanımına sıkça rastlandığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi