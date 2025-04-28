Aralarında Eski Belediye Başkanları da Var. 15 Yıla Kadar Hapisleri İsteniyor...

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik "terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden üzerinden finansman sağlandığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma sona erdi. Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında olduğu kişiler "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

15'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheli olarak yer alan kişilerin, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, "terörizme finansman sağlamak" iddiasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi