Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Duygusal Mesaj: 'Barış Güzel Yüreğine Merhem Olacak, Hadi Uyan Sırrı Başkanım'

DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi rahatsızlığı sonrasında ameliyata girmiş ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

13 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder’in doktorları son olarak hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirmişti. Önder’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Van Milletvekili Pervin Buldan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Önder’e seslendi.

Buldan ‘Sen şimdi hastanenin -3.katında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım’ dedi.

'YÜREĞİNE BARIŞ’I YERLEŞTİRMİŞTİN'

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder’e şöyle seslendi:

Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap Kürdün barışını sağlayamaz diyenlere inat “Aman başkanım geri dönüş yok” dedin. Oysa aslında sen Türk bende Kürt’tüm. Sen yüreğinin içine Barış’ı yerleştirmiştin.

'SEN İYİLEŞMENE BAK BEN HALLEDERİM'

Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni’yi, Alevi’yi, Laz’ı, Çerkez’i, Kadınları, Çocukları koymuştun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin. Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü Barış’a adayanın Türk yada Kürt olmasına. Ben daraldığımda “Rahat ol Başkanım ben hallederim” diyordun. Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak ben hallederim.

'HADİ UYAN SIRRI BAŞKANIM'

İki omuzunun üstüne benim de yükümü koymuştun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım. Sen şimdi hastanenin -3. katında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım.

Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı,beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap Kürdün barışını… — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) April 28, 2025

Kaynak: Haber Merkezi