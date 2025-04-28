Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Duygusal Mesaj: 'Barış Güzel Yüreğine Merhem Olacak, Hadi Uyan Sırrı Başkanım'

Van Milletvekili Pervin Buldan, 13 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder için duygusal bir mesaj paylaştı. Buldan ‘Sen şimdi hastanenin -3. katında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım’ dedi.

Son Güncelleme:
Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Duygusal Mesaj: 'Barış Güzel Yüreğine Merhem Olacak, Hadi Uyan Sırrı Başkanım'

DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi rahatsızlığı sonrasında ameliyata girmiş ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

13 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder’in doktorları son olarak hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirmişti. Önder’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Van Milletvekili Pervin Buldan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Önder’e seslendi.

Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Duygusal Mesaj: 'Barış Güzel Yüreğine Merhem Olacak, Hadi Uyan Sırrı Başkanım' - Resim : 1

Buldan ‘Sen şimdi hastanenin -3.katında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım’ dedi.

'YÜREĞİNE BARIŞ’I YERLEŞTİRMİŞTİN'

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder’e şöyle seslendi:

Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap Kürdün barışını sağlayamaz diyenlere inat “Aman başkanım geri dönüş yok” dedin. Oysa aslında sen Türk bende Kürt’tüm. Sen yüreğinin içine Barış’ı yerleştirmiştin.

'SEN İYİLEŞMENE BAK BEN HALLEDERİM'

Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni’yi, Alevi’yi, Laz’ı, Çerkez’i, Kadınları, Çocukları koymuştun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin. Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü Barış’a adayanın Türk yada Kürt olmasına. Ben daraldığımda “Rahat ol Başkanım ben hallederim” diyordun. Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak ben hallederim.

Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Duygusal Mesaj: 'Barış Güzel Yüreğine Merhem Olacak, Hadi Uyan Sırrı Başkanım' - Resim : 2

'HADİ UYAN SIRRI BAŞKANIM'

İki omuzunun üstüne benim de yükümü koymuştun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım. Sen şimdi hastanenin -3. katında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Pervin Buldan Sırrı Süreyya Önder
Son Güncelleme:
CHP’li Serkan Sarı’dan Sındırgı Hastanesi İçin Tepki: '2 Bin 500 Gün Geçti, Hâlâ Teslim Edilmedi' CHP’li Serkan Sarı’dan Sındırgı Hastanesi İçinTepki
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
DEVA Partili Karal, Okul Önündeki Trafik Kazalarını Bakan Yerlikaya'ya Sordu DEVA Partili Karal, Okul Önündeki Kazaları Bakan Yerlikaya'ya Sordu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti