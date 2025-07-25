Son Anket Sonuçlarının Ardından İktidara Yakım Yazardan Dikkat Çeken Açıklama: 'Çare Bulmaları Lazım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İktidara yakınlığı ile bilinen yazar Abdülkadir Selvi, Hürriyet’teki bugünkü köşesinde “Anketlere göre birinci parti kim?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın Türkiye Raporu’nun son anketini değerlendiren Selvi, birinci sırada yüzde 34.3’lük oy ile AKP’nin, ikinci sırada ise yüzde 32.6’lık oy ile CHP’nin yer aldığını belirtti.

'EKONOMİK SIKINTILAR AK PARTİ’Yİ YERE ÇEKİYOR'

AKP’nin birinci parti olsa da sıkıntılarının var olduğu vurgulayan Selvi, şunları söyledi: AK Parti yüzde 34.3’le birinci parti konumuna yükselmiş durumda ancak ekonomik sıkıntılar AK Parti’yi eteklerinden tutup yere çekiyor. PKK silah bırakırken, AK Parti’nin oylarının hızla yükselmesi lazım. Ekonomik sıkıntılar giderek ağırlaşıyor. Orta ve dar gelirliler için yakıcı bir sorun olarak devam ediyor. Buna bir çare bulmaları lazım.

Kaynak: Hürriyet