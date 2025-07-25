İstanbul Nefes Alamıyor! Nem Oranı Rekor Kırdı, O İlçede Yüzde 99'a Ulaştı

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İstanbul, bugün sıcak hava dalgasının etkisi altında... Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, akşam saatlerinde megakentte nem oranları rekor seviyelere ulaşarak bazı ilçelerde yüzde 95’i aştı. Özellikle Şişli’de nem oranı yüzde 99 olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklıklar 31 dereceyi geçti.

Meteoroloji verilerine göre, saat 21.45 itibarıyla İstanbul’un ilçelerindeki hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şu şekilde kaydedildi: Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu’nda nem oranı yüzde 97-99 arasında seyrederken, hissedilen sıcaklık 31,1 dereceye ulaştı. Çatalca’da nem yüzde 92, Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde90, Arnavutköy ve Başakşehir’de yüzde 89 olarak ölçüldü. Kadıköy’de hava sıcaklığı 27,3°C, hissedilen sıcaklık 30,6°C, nem oranı yüzde 78; Kağıthane’de ise nem yüzde 97’ye ulaştı. Sarıyer ve Silivri’de nem oranları sırasıyla yüzde 97 ve yüzde 71 olarak kaydedildi.

Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçelerde deniz suyu sıcaklığı 24-27°C arasında değişirken, megakentin genelinde gece saatlerinde hava sıcaklığı 27,3°C, hissedilen sıcaklık 30°C ve nem oranı yüzde 73 olarak ölçüldü. Yüksek nem oranları, sıcak havanın etkisini daha da artırarak vatandaşları zorladı. Uzmanlar, yüksek nem ve sıcaklık nedeniyle özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA