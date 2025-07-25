Çatalca'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Kilo Kokain Ele Geçirildi
İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 60 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucular, dorse kısmına zulalanmış halde bulundu. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram kokain ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonla ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.
Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Çatalca’da bir çekici ve ona bağlı dorsede arama yaptığını belirtti. Aramalarda, zulalanmış şekilde 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain bulunduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu S.W.M. isimli bir şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Operasyona katılan tüm emniyet güçlerine teşekkür etti.
Kaynak: İHA