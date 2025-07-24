Bakan Yerlikaya Duyurdu! Esenyurt'ta 144 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 5 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 144 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki araç ve bir adrese yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Yerlikaya, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Operasyona katılan İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüğü ve tüm görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA