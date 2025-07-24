Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli korkuya neden oldu.
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Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu.
Sat 06.40'ta meydana gelen depremin derinliği 10.19 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2025-07-24
Saat:06:40:06 TSİ
Enlem:38.30833 N
Boylam:38.22833 E
Derinlik:10.19 km
Detay:https://t.co/0xKywu58UP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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