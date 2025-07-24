Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

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Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu.

Sat 06.40'ta meydana gelen depremin derinliği 10.19 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi