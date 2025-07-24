Gökyüzündeki Mavi Cismin Sırrı Çözüldü

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23 Temmuz akşamı Türkiye’nin birçok kentinden gökyüzünde mavi renkte bir cisim gözlemlendi. Gaziantep başta olmak üzere çeşitli şehirlerden sosyal medya kullanıcıları, çektikleri görüntüleri paylaşarak bu gizemli cismin ne olduğunu tartışmaya açtı. Kısa sürede gündem olan spiral şekli, birçok kişi tarafından merakla takip edildi.

Tartışmalara neden olan bu gökyüzü olayının sırrı ise kısa sürede çözüldü. Mavi renkteki spiralin, SpaceX’in ABD'nin Vandenberg Üssü'nden fırlattığı Falcon 9 roketinin yakıt boşaltması sırasında oluştuğu öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi