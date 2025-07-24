Almanya Onu Kırmızı Bültenle Arıyordu; 41 Yıllık Firar Hatay'da Son Buldu

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Almanya’da 1984 yılında bir kişiyi kasten öldürdüğü gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan N.G., Hatay’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Almanya adli makamlarının “kasten öldürme” suçlamasıyla 41 yıldır firari olan N.G.’nin Türkiye’de olabileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin Hatay’daki akrabalarına ait adreslerde teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, N.G.’nin zaman zaman bu adreslere uğradığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelinin Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde bulunduğu tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA-DHA