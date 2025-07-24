Eskişehir'de Hayatını Kaybeden Orman İşçileri ile AKUT Görevlilerinin Cenazeleri Adli Tıp’ta

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin cenazeleri Ankara'ya getirildi. Kimlik tespiti ve DNA incelemeleri yapılacak, işlemlerin ardından cenazeler ailelerine teslim edilecek.

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Eskişehir'de Hayatını Kaybeden Orman İşçileri ile AKUT Görevlilerinin Cenazeleri Adli Tıp’ta
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman işçisinin ve 5 AKUT çalışanının naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.

Orman kahramanlarının naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.

Cenazeler, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek. Ölenlerin yakınları ve AKUT görevlileri, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önüne gelerek gözyaşı döktü.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Orman yangınları Cenaze
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