Eskişehir'de Hayatını Kaybeden Orman İşçileri ile AKUT Görevlilerinin Cenazeleri Adli Tıp’ta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman işçisinin ve 5 AKUT çalışanının naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.

Orman kahramanlarının naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.

Cenazeler, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek. Ölenlerin yakınları ve AKUT görevlileri, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önüne gelerek gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA