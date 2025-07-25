İstanbul’da En Çok ve En Az Konut Satılan İlçeler Belli Oldu: Bakırköy, Bahçelievler, Esenyurt, Başakşehir... Yatırımcıların Yeni Rotası O Semt Oldu

KREDİLİ SATIŞLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇECEK

Yüksek faiz ortamı nedeniyle ipotekli satışlar son dönemde toplam satışlar içinde yüzde 10’un altına gerilemişti. Haziran ayı itibarıyla bu oran yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ancak geçmişte kredi faizlerinin düşük olduğu dönemlerde ipotekli satış oranı yüzde 35’e kadar çıkmıştı. Faiz indirimlerinin devam etmesi halinde bu oranın tekrar artması bekleniyor.

YATIRIMCILAR ROTAYI İSTANBUL’A ÇEVİRDİ

İstanbul, yüzde 16,4'lük satış payıyla Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan il oldu. Ortalama metrekare satış fiyatının 52 bin TL, ortalama kiranın ise 30 bin TL seviyesinde olduğu kentte, merkezi ilçeler ve kira çarpanı düşük bölgeler yatırımcıların ilgisini çekiyor.