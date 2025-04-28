9 Bin Lira Taksitle Daire Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Dar Gelirlilere Konut Müjdesi

BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME DETAYLARI

Projeden daire almak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması şartı aranıyor. Ayrıca, bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması halinde tüm başvurular geçersiz sayılacak. Dairelerin satışlarında borç bakiyesi ve taksitler, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.