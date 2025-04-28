9 Bin Lira Taksitle Daire Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Dar Gelirlilere Konut Müjdesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir konut satış duyurusu yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de hayata geçirilen projede, ayda 9 bin TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ tarafından Osmaniye ili Düziçi ilçesi Ellek beldesinde inşa edilen projede, toplam 13 konut satışa çıkarıldı. Satışa sunulan dairelerden 9'u 2+1, 4'ü ise 3+1 plan tipinde. Konutlar kuralı satış yöntemiyle hak sahiplerine teslim edilecek. 180 ay vade seçeneğiyle ödeme kolaylığı sağlanan projede, düşük taksit imkanları dikkat çekiyor.
AYLIK TAKSİTLER 9.082 TL'DEN BAŞLIYOR
Projede satışa sunulan 2+1 daireler için 181 bin 655 TL peşinat ödenmesi gerekiyor. Bu konutların geri kalan borcu, 180 ay vade ile aylık 9.082,79 TL'den başlayan taksitlerle ödenecek. 3+1 dairelerde ise peşinat tutarı 312 bin 175 TL olarak belirlenirken, aylık taksitler 15.608,76 TL'den başlayacak. Tüm dairelerde borç bakiyesinin yüzde 10'u peşinat olarak alınacak.
BAŞVURU TARİHLERİ VE KURA SÜRECİ
Osmaniye Ellek projesi için başvurular 28 Nisan 2025'te başlayacak ve 2 Mayıs 2025 tarihine kadar sürecek. Başvurular, Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla alınacak. Başvuru için 10 bin TL yatırılması gerekiyor. Kura çekimi ise 9 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME DETAYLARI
Projeden daire almak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması şartı aranıyor. Ayrıca, bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması halinde tüm başvurular geçersiz sayılacak. Dairelerin satışlarında borç bakiyesi ve taksitler, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.