Ani Fesihte Bu Süreye Dikkat: Haklıyken Haksız Duruma Düşmeyin
İşçi ya da işveren, ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumlarında iş sözleşmesini hemen feshedebilir. İşveren bu gerekçeyle fesih yaparsa kıdem tazminatı ödemezken, işçi feshederse kıdem tazminatı hakkı doğar. Ancak derhal fesih için 6 günlük hak düşürücü süreye dikkat edilmelidir. Peki bu süre nasıl işler?
Kaynak: Haber Merkezi
İş sözleşmesini ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış gerekçesiyle derhal feshetme hakkı hem işçi hem de işverene tanınır. İşçi fesihte kıdem tazminatı alırken, işveren tazminat yükümlülüğünden kurtulur. Ancak bu hak, “fesih sebebini öğrendiğiniz” andan itibaren başlayıp yalnızca 6 iş günü içinde kullanılabilir. Aksi takdirde hak kaybı yaşanır.
AHLÂK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRILIK
İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddeleri, tarafları dürüstlük ve karşılıklı saygı yükümlülüğüne bağlar. İşçinin, sözleşmeyi derhal feshetme hakkı; ücretin gecikmesi, işyerinde sözlü ya da fiziki saldırı, aile onuruna kast gibi durumları kapsar. İşverenin ise; yalan beyanla işe alım, hırsızlık, işyerinde cinsel taciz, araç-gerece zarar, izinsiz devamsızlık gibi ağır ihlallerde anında fesih yetkisi bulunur.
DERHAL FESİH HAKKI VE ZAMANDA SINIRLAMASI
Haklı nedenle derhal fesih talebi, “fesih gerekçesini öğrendiğiniz” günden başlayarak 6 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilmelidir. Ayrıca, hangi tarihte öğrenildiği ne olursa olsun, bu hak her hâlükârda olay tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır. Bu süreyi kaçıran taraf, haklı fesih avantajlarını yitirir ve normal fesih sonuçlarıyla yükümlü olur.
ÜCRET ALACAĞINDA SÜRE SINIRI YOK
Ücret ödemesinin yapılmaması işçi için sürekli haklı fesih nedenidir. Bu durumda “6 iş günü” kuralı uygulanmaz; ücret alacağı devam ettiği sürece işçi istediği anda sözleşmeyi haklı nedenle sona erdirebilir. Ücret ödendiğinde ise bu hak sona erer.
RAPORLU GÜNLERDE SÜRE İŞLER
İşçinin raporlu olduğu günler dahi hak düşürücü süreyi durdurmaz. Doktor raporu ile çalışamadığı günler, fesih hakkının kullanımı için tanınan 6 iş günlük sürenin akışını etkilemez.
GEÇ KAÇIRILAN SÜREYE ÖZGÜ SONUÇLAR
Altı iş gününü geçmiş bir fesih bildirimi, “haklı fesih” sayılmaz. İşçi bu durumda kıdem tazminatını kaybeder, işverene ise ihbar ve kıdem tazminatı ödeme zorunluluğu doğar. Süre içinde hareket etmek, her iki tarafın da tazminat yükümlülüklerinden korunması için esastır.