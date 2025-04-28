Ani Fesihte Bu Süreye Dikkat: Haklıyken Haksız Duruma Düşmeyin

DERHAL FESİH HAKKI VE ZAMANDA SINIRLAMASI

Haklı nedenle derhal fesih talebi, “fesih gerekçesini öğrendiğiniz” günden başlayarak 6 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilmelidir. Ayrıca, hangi tarihte öğrenildiği ne olursa olsun, bu hak her hâlükârda olay tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır. Bu süreyi kaçıran taraf, haklı fesih avantajlarını yitirir ve normal fesih sonuçlarıyla yükümlü olur.