Ninesinden Öğrendi İş Sahibi Oldu! Aldığı Tarifle Günlük 5 Ton Üretiyor, Tüm Türkiye'ye Satıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Selma Aslan, ninesinden öğrendiği geleneksel turşu tarifini girişimcilik serüvenine dönüştürdü. Üç yıl önce aldığı girişimcilik eğitimi sonrası kendi işletmesini kuran Aslan, bugün 60 kişilik ekibiyle günlük 5 ton üretim yaparak Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.

Ninesinden Öğrendi İş Sahibi Oldu! Aldığı Tarifle Günlük 5 Ton Üretiyor, Tüm Türkiye'ye Satıyor

Çubuk Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen girişimcilik eğitimine katılan Selma Aslan, aldığı destekle ilk adımını attı. Evinde küçük ölçekli üretimle başladığı yolculuğunu sanayi boyutuna taşıyan Aslan, aileden miras kalan turşu tariflerini profesyonel üretime dönüştürdü.

"EV KADINLIĞINDAN FABRİKA YÖNETİCİLİĞİNE"

Selma Aslan, üretim süreciyle ilgili olarak, "Önce tarladan imalathaneye, sonra sofralara ulaştırıyoruz. Ev kadınıydım, şimdi 60 kişilik bir ekibin yöneticisiyim. Her geçen yıl üretimimizi artırıyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

YOĞUN TALEP ÜRETİME YANSIYOR

Eşinin maaşıyla çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çektiği dönemde girişimcilik kararı aldığını belirten Aslan, süreci şu sözlerle anlattı: "İlçemizde açılan KOSGEB kursunu duyunca hemen kayıt yaptırdım. Başta tereddütlerim vardı ama hocalarımızın ve eşimin desteğiyle cesaretlendim. Devlet desteğiyle eleme, yıkama ve doğrama makineleri aldık. Üç yılda üretim kapasitemizi sürekli artırdık. Şu an taleplere yetişmekte zorlanıyoruz."

HAM MADDEDEN ÜRETİME KADAR HER AŞAMA KONTROL ALTINDA

Sadece turşu üretimiyle sınırlı kalmayan Aslan, turşuluk sebzeleri de kendi arazilerinde yetiştiriyor. 100 dönümlük arazide salatalık ve çeşitli sebzeler üreten Aslan, "Üretimin her aşamasını kendimiz yönetiyoruz. 100 dönümlük arazimizde mevsimlik işçilerle birlikte sebzelerimizi yetiştiriyoruz. Her gün yaklaşık 5 ton salatalık işliyoruz. Mevsimlik işçilerle birlikte 60 kişiye istihdam sağlıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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