Milyonlarca Emekliye 'Ödeme Alacaksınız' Mesajı Gitti: Gerçek Bambaşka Çıktı

Almanya’da emekliler, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Özellikle emeklileri sahte kısa mesajlarla kandırmaya çalışan suçluların faaliyetleri artarken, Alman Emeklilik Sigortası vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde acil bir uyarı yayımladı.

EMEKLİLERE 'ÖDEME ALACAKSINIZ' MESAJI GİTTİ

Dolandırıcılar, emeklilere "geri ödeme" vaadiyle kısa mesajlar göndererek kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Ancak yetkililer, Alman Emeklilik Sigortası tarafından hiçbir zaman kısa mesaj yoluyla ödeme bildirimi yapılmadığını net bir şekilde açıkladı. Prim iadesi gibi nadir durumlar bile sadece resmi mektuplarla bildiriliyor. Kurumdan yapılan açıklamada, "Dikkat edin, dolandırıcılar aktif" denilerek, hem emekliler hem de yakınları bu tür girişimlere karşı bilgilendirildi.

GÖNDERİLEN MESAJLARIN HEPSİNİ HEMEN SİLİN

Uzmanlar, sahte mesaj alan bireylerin kesinlikle kişisel bilgi paylaşmaması gerektiğini vurguladı. Gelen şüpheli mesajların anında silinmesi ve mümkünse spam olarak işaretlenmesi tavsiye edildi. Ayrıca, herhangi bir ödeme yapmaktan da kesinlikle kaçınılması gerektiği belirtildi.

MUTLAKA BUNLARI YAPIN!

Resmi kurumlar hiçbir zaman SMS yoluyla kişisel bilgi veya ödeme talep etmez.

Şüpheli mesajlardaki linklere asla tıklamayın.

Banka bilgileri, kimlik numarası veya şifre gibi verilerinizi asla mesaj üzerinden iletmeyin.

Şüpheli bir SMS aldıysanız, vakit kaybetmeden silin ve spam olarak bildirin.

Şüpheli durumlarda doğrudan Alman Emeklilik Sigortası ile iletişime geçin ya da güvendiğiniz yakınlarınıza danışarak doğrulama yapın.

Kaynak: Haber Merkezi