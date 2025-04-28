Milyonlarca Emekliye 'Ödeme Alacaksınız' Mesajı Gitti: Gerçek Bambaşka Çıktı

Almanya’da milyonlarca emekliler, sahte geri ödeme mesajlarıyla hedef alınmaya başladı. Alman Emeklilik Sigortası, SMS yoluyla gelen taleplere karşı vatandaşları uyararak kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Milyonlarca Emekliye 'Ödeme Alacaksınız' Mesajı Gitti: Gerçek Bambaşka Çıktı

Almanya’da emekliler, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Özellikle emeklileri sahte kısa mesajlarla kandırmaya çalışan suçluların faaliyetleri artarken, Alman Emeklilik Sigortası vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde acil bir uyarı yayımladı.

EMEKLİLERE 'ÖDEME ALACAKSINIZ' MESAJI GİTTİ

Dolandırıcılar, emeklilere "geri ödeme" vaadiyle kısa mesajlar göndererek kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Ancak yetkililer, Alman Emeklilik Sigortası tarafından hiçbir zaman kısa mesaj yoluyla ödeme bildirimi yapılmadığını net bir şekilde açıkladı. Prim iadesi gibi nadir durumlar bile sadece resmi mektuplarla bildiriliyor. Kurumdan yapılan açıklamada, "Dikkat edin, dolandırıcılar aktif" denilerek, hem emekliler hem de yakınları bu tür girişimlere karşı bilgilendirildi.

Milyonlarca Emekliye 'Ödeme Alacaksınız' Mesajı Gitti: Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 1

GÖNDERİLEN MESAJLARIN HEPSİNİ HEMEN SİLİN

Uzmanlar, sahte mesaj alan bireylerin kesinlikle kişisel bilgi paylaşmaması gerektiğini vurguladı. Gelen şüpheli mesajların anında silinmesi ve mümkünse spam olarak işaretlenmesi tavsiye edildi. Ayrıca, herhangi bir ödeme yapmaktan da kesinlikle kaçınılması gerektiği belirtildi.

MUTLAKA BUNLARI YAPIN!

Milyonlarca Emekliye 'Ödeme Alacaksınız' Mesajı Gitti: Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 2

Resmi kurumlar hiçbir zaman SMS yoluyla kişisel bilgi veya ödeme talep etmez.

Şüpheli mesajlardaki linklere asla tıklamayın.

Banka bilgileri, kimlik numarası veya şifre gibi verilerinizi asla mesaj üzerinden iletmeyin.

Şüpheli bir SMS aldıysanız, vakit kaybetmeden silin ve spam olarak bildirin.

Şüpheli durumlarda doğrudan Alman Emeklilik Sigortası ile iletişime geçin ya da güvendiğiniz yakınlarınıza danışarak doğrulama yapın.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emekli
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
45 Yıllık Tekstil Devi Batmaktan Son Anda Kurtuldu! Konkordato Talebi Reddedildi 45 Yıllık Tekstil Devi Batmaktan Son Anda Kurtuldu! Konkordato Talebi Reddedildi
Bodrum’da Bu Yıl da Lahmacun Fiyatı Cep Yaktı! ‘İçine Altın mı Koyuyorlar?’ Bodrum’da Bu Yıl da Lahmacun Fiyatı Cep Yaktı! ‘İçine Altın mı Koyuyorlar?’
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle