Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti

DÜZENLEME BANKALAR İÇİN OLUMLU ETKİ YARATABİLİR

Analistler, yapılan düzenlemenin mevduat maliyetlerinde sınırlı da olsa düşüşe yol açabileceğini ve Türk lirasını destekleyici bir etki yaratabileceğini belirtiyor. Bu gelişmenin bankalar açısından pozitif bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.