Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yeni uygulama talimatıyla zorunlu karşılıklara uygulanan faiz hesaplamasında değişikliğe gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce politika faizi üzerinden hesaplanan zorunlu karşılık faizi, artık ağırlıklı ortalama fonlama faizi esas alınarak belirlenecek.
POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 46 SEVİYESİNDE
Mevcut durumda Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından bu yana ağırlıklı ortalama fonlama faizi, faiz koridorunun üst bandına yakın bir seviyede oluşturuluyor.
Nisan ayı toplantısında politika faizi yüzde 46’ya, faiz koridorunun üst bandı ise yüzde 49’a yükseltilmişti.
DÜZENLEME BANKALAR İÇİN OLUMLU ETKİ YARATABİLİR
Analistler, yapılan düzenlemenin mevduat maliyetlerinde sınırlı da olsa düşüşe yol açabileceğini ve Türk lirasını destekleyici bir etki yaratabileceğini belirtiyor. Bu gelişmenin bankalar açısından pozitif bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.