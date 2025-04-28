Bodrum’da Lahmacun Fiyatı Yine Cep Yaktı! ‘İçine Altın mı Koyuyorlar?’

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil rotası Bodrum’da yaz sezonu için hazırlıklar başladı. Ne denizi ne eğlence yerleri her yıl en çok ‘lahmacun fiyatları’ ile gündem olan Bodrum’a bu yıl ki lahmacun fiyatları da yavaş yavaş belli oldu.

2024 yılında 1000 TL’ye satılan lahmacunun bu yılki fiyatlarda açılış fiyatı 2 bin 200 TL olarak sızdı. Cep yakan fiyatlar şimdiden konuşulmaya başlarken, zam oranlarına ilk tepki ünlü oyuncu Seray Sever’den geldi.

'İÇİNE ALTIN MI KOYUYORLAR?'

Sever, ‘Çok saçma ya o paralar hakikaten verilmesin saçma, görgüsüzlük o paraları vermek. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine olacak şey değil’ sözleriyle tepki gösterdi.

Bodrum’da geçen yıl dikkat çeken ve tartışılan bir diğer zam ise plaj giriş ücretleri olmuştu. Plaj giriş fiyatı 3 binden 5 bine kadar çıkmıştı.

'BODRUM’A HAKSIZLIK'

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ‘Bodrum'da lahmacun fiyatları’na ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

Anadolu kültürünün lezzetlerinden "lahmacun" ve lahmacun etiketleriyle anılması bizim olduğu kadar, memleketin de kalbini kıran bir demodelik içeriyor. Kıyılarını halkına açan, misafir mutluluğunu pusula kabul eden ve işletmelerini müşteri memnuniyetine yönlendirerek ortak mirasımızı kimseden esirgemeyen Bodrum'un; bu kadim coğrafyayı temsil etmeyen münferit anlayışın mağduru olarak olumsuz genelleme içine alınması, tarihe, güne ve geleceğe yapılan ciddi bir haksızlıktır.