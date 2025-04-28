45 Yıllık Tekstil Devi Batmaktan Son Anda Kurtuldu! Konkordato Talebi Reddedildi

Türkiye'nin tekstil sektörünün köklü firmalarından biri olan ve 25 ülkeye ihracat yapan 45 yıllık Asya Örme, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak şirketin konkordato talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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45 Yıllık Tekstil Devi Batmaktan Son Anda Kurtuldu! Konkordato Talebi Reddedildi

25 ülkeye ihracat gerçekleştiren Asya Örme, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunmuştu. İstanbul Esenyurt'ta yatak ve yastık kumaşı üretimi gerçekleştiren şirketin başvurusu sonrası mahkeme geçici mühlet kararı vererek şirkete üç aylık koruma süresi tanımıştı. Ancak süreç sonunda mahkemeden beklenen haber gelmedi. Asya Örme’nin konkordato talebi reddedildi.

EKONOMİK SIKINTILAR DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde 2025 yılı boyunca artan maliyetler ve finansman zorlukları nedeniyle birçok şirketin iflas ve konkordato başvurusunda bulunduğu bir dönemde, Asya Örme de mali baskılar karşısında konkordato yoluna başvurmuştu. Mahkemeden çıkan son karar, sektördeki mevcut ekonomik tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

45 Yıllık Tekstil Devi Batmaktan Son Anda Kurtuldu! Konkordato Talebi Reddedildi - Resim : 1

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARARINI AÇIKLADI

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 22 Nisan 2025 tarihli duruşmada Asya Örme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebini değerlendirdi. Yapılan yargılama sonunda, şirketin talebinin reddine karar verildi. Alınan kararla birlikte, şirkete daha önce verilen geçici mühlet süresi de sona erdi. Ayrıca, Asya Örme için görevlendirilen konkordato komiser heyetinin yetkileri de sonlandırıldı.

TEDBİRLER DE KALDIRILDI

Mahkeme, Asya Örme lehine uygulanan tüm geçici tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Şirketin mal varlıkları ve ticari faaliyetlerine yönelik konulan koruma tedbirleri, kararın ardından geçerliliğini yitirdi. Ayrıca konkordato reddi kararının, Ticaret Sicili Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmasına karar verildi.

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