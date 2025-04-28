Kurban Bayramı'nda Emekliye de Asgari Ücretliye de Et Hayal

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eski dönemlerde kurbanlıkların bayramdan önce seçildiğini, bayrama birkaç gün kala da hereksin kurbanının aldığını anımsatırken günümüzde kurban öncesi koyun almaya gelen kişilerin sayısının ciddi anlamda düştüğünü belirtti.

‘EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRETLE KÜÇÜKBAŞ YOK’

En düşük emekli maaşı olan 14 bin TL ile ve asgari ücret olan 22 bin TL ile küçükbaş hayvan alınamayacağını belirten bir besici ise, alım gücünün geçen seneye oranla zayıfladığının; 14 bin 15 bin TL seviyelerinde kurbanlık küçükbaşlarının olmadığını belirtti. En düşük kurbanlık fiyatlarının 23 bin lira ila 27 bin lira arasında değiştiğini belirten besici, geçen sene asgari ücrete neredeyse bir kurbanlık verdiklerini ancak bu sene makasın açıldığını ifade etti.

‘BAYRAM İKRAMİYESİYLE EMEKLİ KURBANIN NEYİNİ ALABİLİR?’

CHP’li Fethi Gürer ise 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurban vekalet ücretinin 800; bayram ikramiyesinin ise 1000 lira olduğunu anımsatarak, o dönem bayram ikramiyesiyle emeklinin gidip kurban alabildiğini belirtti. Gürer, bugün emekli ikramiyesinin 4000 lira olduğunu belirterek, “4000 liraya da emekli bu kurbanın neyini alabilir?” ifadesini kullandı.

HAYVANCILIK ÇIKMAZDA

Büyükbaş hayvancılık alanındaki sorunlara da değinen Gürer, büyükbaş hayvancılıkta 10-15 hayvan bakan ahırların hemen hemen hepsinin boşaldığına dikkat çekerek, “Büyükbaş hayvancılık artık belli sayıda, 100'ün üzerinde olan yerde var. Süt inekçiliği yapanlar da sütten para kazanamadığını söylüyorlar. Çünkü 17 lira 15 kuruşta Ulusal Süt Konseyi sütün fiyatını belirlemiş ama aracılar 13-14 liraya alıyor. Orada da bir sorun var” ifadeleriyle sektörün girdiği çıkmazı dile getirdi.

‘HEM KESİM HEM FİYATLAR ARTIYOR’

Gürer, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinin tavsiye edildiğini, Türkiye’de 54 milyon küçükbaş hayvan olmasına rağmen son dönemlerde de küçükbaş hayvan fiyatlarında da kesim fiyatlarında da yükseliş olduğunu belirtti.

Gürer, durum bu haldeyken asgari ücretli, emekli, sabit gelirli, dar gelirli vatandaşların ve ailelerinin sofralarına bu kurbanda da etin girmesinin zor olacağını dile getirdi.