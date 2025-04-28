Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 28 Nisan Pazartesi Güncel Döviz Kurları…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler, dolar ve euro kurlarında dalgalanmalara yol açıyor.

Güncel verilere göre, dolar/TL kuru 38,4450 alış ve 38,4574 satış seviyelerinden işlem görmekte. Euro/TL ise 43,7337 seviyelerinde yer alıyor.

Dolar ve Euro’daki anlık değişiklikler, iç piyasa ve dış ticaret üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Yatırımcıların döviz piyasalarına ilgisi gün geçtikçe artarken, altın ve dövizdeki dalgalanmalar, vatandaşların günlük harcamalarından yatırım kararlarına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösteriyor.

İşte 28 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel döviz kurları:

Dolar/TL alış: 38,4450

Dolar/TL satış: 38,4574

Euro/TL: 43,7337

Kaynak: Haber Merkezi