Altın Fiyatları Tepetaklak! Yeni Haftaya Düşüşle Başladı

28 Nisan Pazartesi günü altın piyasasında düşüş devam ediyor. Gram altın, sabah saatlerinde 4.070 TL civarında işlem görürken, çeyrek altın 6.775 TL, yarım altın 13.550 TL, tam altın ise 27.132 TL'den satılıyor.

Altın Fiyatları Tepetaklak! Yeni Haftaya Düşüşle Başladı

Altın piyasasında 28 Nisan Pazartesi itibarıyla düşüş eğilimi gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik tarifelerde gevşeme sinyali vermesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevde kalacağını açıklaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman olarak görülen altına olan talep düştü.

Altın Fiyatları Tepetaklak! Yeni Haftaya Düşüşle Başladı - Resim : 1

Gram altın, sabah saatlerine yüzde -0.7'lik bir değişimle 4.070,13 TL seviyelerinde başladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Güncel altın fiyatları şöyle:

Çeyrek Altın 6.775,00 TL
Yarım Altın 13.550,00 TL
Tam Altın 27.132,84 TL
Cumhuriyet Altını 26.997,00 TL
Gremse Altın 68.040,18 TL
ONS Altın 3.292,87 dolar

Altın Fiyatları Tepetaklak! Yeni Haftaya Düşüşle Başladı - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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