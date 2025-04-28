Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum: İşte 28 Nisan Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki, 28 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
28 Nisan 2025 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 45.36 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 45.00 TL
Motorin litre fiyatı: 45.24 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45.75 TL
Motorin litre fiyatı: 46.17 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46.11 TL
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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