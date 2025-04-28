Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum: İşte 28 Nisan Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları...

Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki, 28 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

28 Nisan 2025 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları:



İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL



İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.17 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.11 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

Kaynak: Haber Merkezi