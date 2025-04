Bakanlığın Kara Listesinde Yine Aynı Skandal! Pideden Kalp, Lahmacundan At ve Eşek Eti Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte, sahtecilik tespit edilen ürün sayısı 910'a ulaştı.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Yayımlanan yeni listede, birçok dana eti, lahmacun ve pide harcında tek tırnaklı et ve sakatat kullanıldığı tespit edildi. Yayımlanan yeni listeye göre, mantı, köfte ve kebap harçlarında kanatlı et ve sakatat kullanıldığı tespit edildi.​

LAHMACUN HARCINDA AT VE EŞEK ETİ

Sakarya'da faaliyet gösteren Bağ Konakları Cafe ve Büfe'nin lahmacun harcında, analizler sonucunda tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek gibi) bulunduğu belirlendi. ​

DANA KAVURMADA TEK TIRNAKLI ET

Afyonkarahisar'daki Yapıcı şirketine ait dana kavurma ürününde de benzer şekilde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı. ​

PİDE HARCINDA SAKATAT

Antalya Konyaaltı'ndaki Yamaçoba Restoran'da sunulan pidenin iç harcında sakatat bulunduğu açıklandı. ​

SUCUKTA DA HİLE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde birçok sucuk markası da yer aldı. Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Ertürk marka piliç sucukta, Afyon Keyf-i Sucuk marka piliç sucukta ve Genç Yayla tarafından üretilen ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Ayrıca, Çetinkaya Et Market marka sucukta da kanatlı eti bulunduğu belirtildi. ​