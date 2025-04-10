Lahmacun, Kokoreç ve Döneri Solladı: Dünyanın En İyi Sokak Yemeği Belli Oldu
TasteAtlas, dünyanın en iyi sokak yemeğini açıkladı. Listenin zirvesindeki yemek, döner, lahmacun, kokoreç ve tantuni gibi Türk sokak lezzetlerini geride bıraktı.
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Dünya genelinde gastronomi meraklılarının yakından takip ettiği TasteAtlas, en iyi sokak lezzetlerini açıkladı. Listenin zirvesine ise bu kez oldukça sade ama lezzetiyle fark yaratan Cezayir’in geleneksel lezzeti Karantika yerleşti. Nohut unu, yumurta, yağ ve baharatlardan oluşan mütevazı içeriğiyle Karantika, hem yerel halkın hem de dünya çapındaki gurmelerin beğenisini kazanarak listenin birinci sırasına oturdu.
DÖNER, KOKOREÇ VE LAHMACUNU GERİDE BIRAKTI
TasteAtlas tarafından hazırlanan 100 yemeklik sokak lezzetleri listesinde Karantika, Türkiye’nin çok sevilen döner, lahmacun, kokoreç ve tantuni gibi sokak tatlarını geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Bursa döneri, İskender, kokoreç, lahmacun ve tantuni, listede sırasıyla 25, 65, 66 ve 76. sıralarda yer aldı.
KARANTİKA FENOMEN YEMEĞE DÖNÜŞTÜ
Gastronomi uzmanları ve kullanıcı yorumlarına dayanarak oluşturulan sıralamada Karantika'nın zirveye oturmasında, yumuşak dokusu, dengeli baharat profili ve her damak zevkine hitap eden tadı etkili oldu. Artık Meksika’nın taco’su ya da Çin’in mantısı gibi mutlaka tadılması gereken global sokak lezzetleri arasında gösteriliyor.
CEZAYİR MUTFAĞININ YÜKSELİĞİ
Karantika'nın dışında bir diğer Cezayir lezzeti olan Mahdjouba da listenin dikkat çekenlerinden oldu. Domates, soğan ve baharat karışımıyla hazırlanan bu geleneksel el yapımı pide, 41. sırada yer alarak Cezayir mutfağının sokak lezzetleriyle dünya sahnesinde yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.