Lahmacun, Kokoreç ve Döneri Solladı: Dünyanın En İyi Sokak Yemeği Belli Oldu

Dünya genelinde gastronomi meraklılarının yakından takip ettiği TasteAtlas, en iyi sokak lezzetlerini açıkladı. Listenin zirvesine ise bu kez oldukça sade ama lezzetiyle fark yaratan Cezayir’in geleneksel lezzeti Karantika yerleşti. Nohut unu, yumurta, yağ ve baharatlardan oluşan mütevazı içeriğiyle Karantika, hem yerel halkın hem de dünya çapındaki gurmelerin beğenisini kazanarak listenin birinci sırasına oturdu.