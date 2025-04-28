Fatih Terim’in Şoföründen Kafa Karıştıran İfade! Seçil Erzan’ı Yalancı Çıkardı

Türkiye’nin konuştuğu bankası Seçil Erzan’ın 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla açılan dava devam ederken, dosyada ismi geçen ünlü teknik direktör Fatih Terim’in şoförü Umut Akgöze de tanık olarak dinlendi.

Akgöze Seçil Erzan’ın, ‘Ben Umut’tan hiçbir zaman 7 buçuk milyon gibi bir para teslim almadım, bana nerede teslim etmiş?’ ifadesine ilişkin de konuştu. Akgöze ‘7 buçuk milyon lirayı Florya Şubesi'nde teslim ettim, hatta parayı taşımak için güvenlikten yardım aldım. Paranın hacminden dolayı hatırlıyorum, eminim’ dedi.

'100 BİN LİRAM VARDI, VERDİM'

Fatih Terim’in bankaya hiç gitmediğini söyleyen Akgöze, ifadesinde şunları anlattı: Para verdim, para da aldım, Fatih hoca adına da aldım. 100 bin liram vardı, bankaya gidip Seçil Hanım’la görüştüm, bana ‘değerlendirelim’ dedi, mantıklı geldi, kendisine verdim. Fatih Bey’in adına para yatıyordu bana, ben de o paradan veriyordum. Ben sadece Fatih Terim’in getir götür işlerini yapıyordum. Bankadan para alıp Fatih Terim’e götürdüğüm de olmuştur, hatırlamıyorum.

'BİR KERE ŞAHİT OLDUM'

Fatih Terim hiç bankaya gitmezdi, genelde ben giderdim. Daha önce banka çalışanlarından birisinin eve gelip para getirdiğine bir kere şahit oldum. Ayrıca Göktürk’e hiç gitmedim. Oradan hiç para almadım.

'7 BUÇUK MİLYON LİRAYI TESLİM ETTİM'

7 buçuk milyon lirayı Florya Şubesi'nde teslim ettim, hatta parayı taşımak için güvenlikten yardım aldım. Paranın hacminden dolayı hatırlıyorum, eminim.

Mahkeme heyeti, 1 Eylül 2022 ile 7 mart 2023 arasındaki baz istasyonu kayıtlarının istenmesine karar verdi.

Kaynak: DHA