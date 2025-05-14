Gıda Takviyesinde Kullanımı Yasak Madde!

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden İspanya'ya gönderilen gıda takviyelerinde kullanımına izin verilmeyen madde tespit edildi. Söz konusu ürün için alıcılara bilgilendirmede bulunuldu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Gıda Takviyesinde Kullanımı Yasak Madde!

Türkiye’de gıda güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, dünya da benzer endişelerle pek çok önlem alıyor. Avrupa ülkelerinde de gıda usulsüzlükleri Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) tek tek duyuruluyor.

Geçmişte de Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen pek çok ürün ya sınırdan geri gönderilir ya da imha kararı alınırken bunların arasına bir yenisi daha eklendi. İspanya’nın RASFF’a yaptığı bildirimde; Slovakya, İspanya ve Türkiye menşeili gıda takviyesinde, kullanımına izin verilmeyen zeolit tespit edildiği kaydedildi.

Gıda Takviyesinde Kullanımı Yasak Madde! - Resim : 1

Durumun market kontrollerinde ortaya çıktığı öğrenilirken, konuya ilişkin alıcıların bilgilendirildiği belirtildi. Risk durumunun ise olmadığı bildirildi.

YAN ETKİSİ VAR MI?

Zeolitin gıda takviyesi ürünlerinde kullanımına izin verilmediği kaydedildi. Söz konusu maddeyi kullanan bazı kişilerde, mide bulantısı, ishal, kabızlık gibi problemler görüldüğü kaydedilirken, emici özelliği nedeniyle de dehidrasyona neden olduğu belirtildi.

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