Trump’ın Orta Doğu Turunun İkinci Durağında Özel Hazırlık

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunda bir sonraki durağı Katar'ın başkenti Doha’da hazırlıklar başladı. Trump'ın yapacağı resmi ziyaret öncesi kente Katar ve ABD bayrakları asıldı.

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Trump’ın Orta Doğu Turunun İkinci Durağında Özel Hazırlık

ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce Orta Doğu turu yapacağı açıklanmıştı. Trump, Suudi Arabistan’daki resmi temaslarına Riyad’daki Yemame Sarayı’nda başlamış, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından törenle karşılanmıştı.

Orta Doğu turunun ikinci durağı Katar'ın başkenti Doha, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı resmi ziyaret öncesi Katar ve ABD bayraklarıyla donatıldı.

BAYRAKLAR ASILDI

Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan güzergâhta da süslemeler yapıldı. Öte yandan bazı kamu binaları önüne de iki ülkenin bayrakları asıldı.

Trump’ın ziyareti öncesinde başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Doha'daki Corniche yolu başta olmak üzere, diplomatik misyonların yoğun olduğu West Bay bölgesi ile ana arterler bayraklarla süslendi.

Orta Doğu turunun ikinci durağı olarak Katar'a gelecek olan Trump'ın, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump’ın Orta Doğu Turunun İkinci Durağında Özel Hazırlık - Resim : 1

İLK DURAK SUUDİ ARABİSTAN OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Orta Doğu'yu kapsayan diplomatik turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.

Trump’ın başkan olarak gerçekleştirdiği ilk resmi yurt dışı ziyaretinde Trump’ı Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı.

Görüşmelerin odağında ikili ticaret, savunma anlaşmaları ve bölgesel güvenlik konuları yer aldı.

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Kaynak: AA

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