İsrail, Gazze'yi Yine Kana Buladı! 50'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren özellikle Cibaliye Mülteci Kampı çevresindeki sivil yerleşim alanları ile çadırlar hedef alındı.

51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi’nin kuzey ve güney kesimlerine yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, sivillere ait evleri hedef alan saldırılarda 45’i kuzey bölgelerde olmak üzere toplam 51 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunurken, birçok kişi de yaralandı. Yaralılar ve cenazeler El-Avde ve Endonezya hastanelerine sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Bölgedeki sağlık kaynakları, bazı cansız bedenlerin hâlâ yıkılan binaların enkazı altında olduğunu belirtti. Yoğun bombardıman nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü ifade edilirken, can kaybının artabileceği vurgulanıyor.

İSRAİL'İN YOĞUN SALDIRISI SÜRÜYOR

İsrail’in saldırıları karşısında uluslararası toplumdan yükselen tepkilere rağmen bölgede sivil kayıplar her geçen gün artıyor. İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından Gazze’ye yönelik saldırılar daha da şiddetlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 52 bin 908’e, yaralı sayısı ise 119 bin 721’e ulaştı.

Kaynak: AA-İHA