Sofraya Yine Hile Düştü: Balda ‘Tat Kaçıran’ Skandal! Bakanlık Markaları Tek Tek Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden sahte ürünleri ifşa etmeyi sürdürüyor. Son listede, içerisinde hileli içerik tespit edilen yeni ürünler açıklanırken, bu ürünlerden en dikkat çekeni ise bal oldu.

BALDA ŞEKER ŞURUBU OYUNU

"Süzme çiçek balı" adıyla satışa sunulan bazı ürünlerde, bala dışarıdan glikoz veya fruktoz şurubu ilave edildiği ortaya çıktı.

SAHTE BALDA İFŞA OLAN MARKALAR

Ankara Akyurt merkezli faaliyet gösteren Vahit Yıldız Balsu adlı firmaya ait çeşitli bal markalarının laboratuvar analizlerinde, bal dışında tatlandırıcı maddelere rastlandı. "Haskaymak", "Erzincan Birlik Bal", "Pervari Sepeti", "Köseoğlu Bal", "Arıcızade", "Abalı" ve "Vitamel" gibi etiketlerle raflarda yer alan balların birçoğunda tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Benzer şekilde Aydın Köşk ilçesinde üretim yapan Öztürk Gıda’ya ait çiçek balı ürünlerinde de aynı tür hileye rastlandığı bildirildi.

HAKİKİ BALI SAHTE BALDAN AYIRMANIN YOLLARI

Balın doğal olup olmadığını anlamak bazen zor olabilir. Ancak bazı basit yöntemlerle bu ayrımı yapmak mümkün. İşte balın sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu anlamak için kullanabileceğiniz güvenilir yöntemler:

1. Ambalaj ve Etiket Bilgileri

Bal satın alırken ilk bakmanız gereken şey ambalajıdır. Gerçek bal, genellikle marka ve içerik bilgileri bulunan etiketli ambalajlarda sunulur. İçeriğinde yalnızca "bal" yazıyorsa bu iyi bir işarettir. Glikoz, mısır şurubu gibi katkılar varsa o ürün sahte olabilir. Bu yüzden etiket okumak çok önemlidir.

2. Renk ve Kıvam Özellikleri

Gerçek bal genellikle yoğun ve yavaş akan bir yapıya sahiptir. Eğer bal çok akışkan ve su gibi ise sahtelik ihtimali yüksektir. Renk konusu ise biraz değişkenlik gösterebilir, çünkü balın rengi üretildiği çiçek türüne göre farklılık gösterebilir.

3. Kristalleşme (Şekerlenme) Durumu

Doğal bal zamanla kristalleşebilir, yani şekerlenebilir. Bu durum doğal olduğunu gösterir. Eğer bal uzun süre sıvı kalıyorsa bu, içinde katkı maddeleri olduğunun göstergesi olabilir. Gerçek bal buzdolabında bekletildiğinde zamanla katılaşır.

4. Su Testi

Bir kaşık balı ılık suya bırakın. Eğer bal hemen dağılmadan dibe çökerse, doğal olma ihtimali yüksektir. Fakat suyun içinde hızla çözülüyorsa bu durum, balın sahteliğine işaret edebilir. Bu basit test evde kolayca uygulanabilir.

5. Ateşle Deneme

Kibrit çöpünü bala batırın ve yakmayı deneyin. Gerçek bal, kibritin yanmasına engel olmazken, sahte bal yüksek su oranı nedeniyle kibritin tutuşmasını zorlaştırabilir. Bu yöntemle balın içindeki su oranı hakkında fikir edinebilirsiniz.

6. Tat ve Koku Kontrolü

Gerçek bal, hafif doğal bir aroma ve damakta hoş bir burukluk bırakır. Sahte bal ise genellikle aşırı tatlı olur ve sentetik bir kokusu olabilir. Tat ve koku, balın kalitesi hakkında önemli ipuçları verir.

7. Laboratuvar Analizleri

Eğer en kesin sonucu almak istiyorsanız, bir laboratuvarda analiz yaptırmak en doğru yol olacaktır. Uzmanlar balın içeriğini detaylı şekilde inceleyerek katkı maddesi içerip içermediğini belirleyebilir.