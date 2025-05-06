Bakanlıktan 'Yağ' Uyarısı! O Markayı İşaret Etti, Sağlığa Zararlı...

Türkiye'den ihraç edilip Avrupa sınırından geri gönderilen gıda ürünleri gündemden düşmezken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı da son aylarda art arda birçok liste yayımlayarak, kamuoyunu gıda konusunda aldatan işletmeleri paylaşıyor. Gıdada hile ve usulsüzlük yaparak insan sağlığına tehlike oluşturabilecek ürünleri piyasaya süren bu işletmeler, vatandaşın gıda güvenliğine olan endişelerini de giderek katlıyor.

Toplumda panik artarken, son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr sitesi üzerinden paylaştığı listeler de gelmeye devam ediyor. Bakanlığın açıkladığı son firmalar arasında bir yağ markası da yer aldı. Bakanlığın 5 Mayıs 2025 tarihli bildiriminde Seçil Yağ Gıda Tarım İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin "Seçtat" adlı markası için uyarı verildi.

GIDADA KULLANIMI YASAK MADDE BULUNDU

Markanın 4,6 litrelik yemeklik karışım yağı için uyarı yapıldı. Aydın merkezli markanın söz konusu yağında normal şartlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen bir boya tespit edildiği belirtildi. Uyarı sonrası vatandaşlara bu markanın yağları konusunda dikkatli olmaları gerektiği yönünde çağrı yapıldı.

Bakanlığın verdiği uyarıda bahsedilen bitkisel karışımlı yağlarda izin verilmeyen bu boya maddeleri, kanserojen bile dahil olmak üzere insan sağlığına ciddi risk oluşturan unsurlar barındırdığı için insanlar tarafından tüketimi kesinlikle tavsiye edilmeyen ürünlerdir.