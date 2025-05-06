Ankara'da Vahşet! Saplantılı Komşu Genç Kadını Katletti: ‘Bir Gün Boyunca Başında Beklemiş’

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yemek bölümünde çalışan Hatice Çınar'ın (21) işe gelmemesinden şüphelenen iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İhbar sonrası Hatice Çınar'ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak’ta 4 katlı binada yalnız yaşadığı eve giden polis ekipleri, kapıyı çilingirle açarak girdi. Evde, Hatice Çınar ile yan komşusu Murat Açıkgöz'ün (50) cansız bedenlerini buldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yapılan incelemede, bir süre önce Almanya'dan dönen ve yalnız yaşayan Murat Açıkgöz'ün, 2 Mayıs akşamı işten gelen Hatice Çınar'ın evine girip, başından tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği tespit edildi. Çınar'ın cenazesi, Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi'nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

'KIZIMIN GELME SAATİNİ BEKLEMİŞ'

Hatice Çınar’ın babası Kaya Nargüner (66), gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü, eşinin de 1 yıl önce rahim kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek "Nasıl olmuş, nasıl gelmiş bilmiyoruz. Kızım poşetlerle eve girerken arkasından giriyor. Saklanmış, kızımın gelme saatini beklemiş. Sen 50 yaşında adamsın, benim kızımdan ne istedin? Kızım söyleseydi bırakmazdık, daha önce hiçbir şey söylemedi. İşe gelmeyince arkadaşları şüphelenmiş, gidip bakmışlar. Polisi aramışlar, olay olmuş. Bizim bir gün sonra haberimiz oldu" ifadelerini kullandı.

'SİLAH PATLAMIŞ, NASIL KİMSE DUYMAZ?'

Eniştesi Tarık Gökalp ise Hatice’nin ölüm haberini telefonla aldıklarını söyleyerek, "Olayı duyunca inanmadık. Polislerin dediğine göre bir gün önce öldürülmüş. Adam takip etmiş. Hatice 19.00 sıralarında eve gelmiş, evin içinde epey boğuşma var. Silah iki kere patlamış. O kadar boğuşmaya ve silah seslerine karşılık binadakiler nasıl duymamış anlayamadık. Bu insanlık değil. Adam Hatice’yi öldürdükten bir gün sonra kendini öldürmüş. Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş. Kız saatlerce boğuşmuş bununla, bir de silah patlamış, nasıl kimse duymaz? Hiçbir evladın, hiçbir anne babanın canı yanmasın” diye konuştu.

“Kimseye bir şey söylememiş” diyen Gökalp, “Aileden birine söylesen biz buna müdahale ederdik; ama hiçbir şey dememiş. Çok iyi bir insandı, kimseye zararı dokunmazdı. Kendi halinde, hayırsever bir insandı" dedi.

Kaynak: DHA