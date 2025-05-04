CHP'li Gürer Açıkladı! 'Gıda Enflasyonunda OECD Ülkelerinde Zirvedeyiz'

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün içinde bulunduğu durumun vahametini anlattı. Gürer, Türkiye’deki giderek katlanan gıda enflasyonunun OECD ülkeleri arasında zirveye yerleştiğini, dünyada ise 5. sırada olduğunu ifade etti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP'li Gürer Açıkladı! 'Gıda Enflasyonunda OECD Ülkelerinde Zirvedeyiz'

Türkiye'de giderek katlanan ekonomik kriz tüm vatandaşları etkilerken, tarım üreticisine ise çok sert bir darbe vurdu. Girdi maliyetlerinin fahiş artışı ve devlet desteğinin yetersiz bulunması sebebiyle çiftçi üretimi bırakma noktasına dahi gelirken, bu sorunu TBMM'de en sık gündeme getiren isimlerden biri de CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer oldu. Gürer, yaptığı son açıklamada da çiftçinin yaşadığı sorunları anlattı.

Tarımdaki istihdam kaybının giderek büyüyüp şiddetlendiğini dile getiren Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin borçlarının yalnızca 20 senede 187 kat arttığını belirtti. Gıda fiyatlarındaki artışın vatandaşın gelir düzeyine göre tüketim yapabilmesinin önünde bir engel olduğunu söyleyen CHP'li vekil, şu andaki tarım politikalarını eleştirerek, durumun hem üreticiye hem de tüketiciye zarar verdiğini ifade etti.

GIDA ENFLASYONUNDA ZİRVEDEYİZ

Ülkede tarım sektöründe yaşanan ağır sorunlar olduğunu anlatan Gürer, Türkiye'nin gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında zirveye yerleştiğini söyledi. Oranın Şubat 2025 itibarıyla yüzde 35.1’e yükseldiğini anlatan milletvekili, "OECD ülkelerinde gıda enflasyonu ortalama %4,4. Biz, bu oranı yaklaşık sekiz kat aşarak gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci, dünya çapında ise en kötü durumda olan ülkelerden biriyiz. Arjantin, İran, Malavi ve Haiti gibi ülkelerin ardından 5. sıradayız" dedi.

TARIMDA İSTİHDAM GİDEREK GERİLİYOR

Tarımdaki istihdamın da giderek gerilediğini ve tüm bunların gıda enflasyonunu daha da tetiklediğini belirten Gürer, çiftçilerin borçlarının da yıllar içinde katlanarak yükseldiğini işaret etti. 2005 yılında çiftçilerin toplam borcunun 5 milyar TL civarındayken, 2025'te bu borcun 935 milyar TL’ye çıktığını söyleyen milletvekili, "Çiftçilerimizin borcu 187 kat artmış. Bu borçlar, tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sorunlu kılıyor ve çiftçilerimizi finansal açıdan zor bir noktaya getiriyor" diye konuştu.

Destek ödemelerinin de yetersiz olduğunun altını çizen Ömer Fethi Gürer, "2005 yılında çiftçilere toplam 4 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapılmıştı. Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre, çiftçilere her yıl milli gelirin yüzde 1’i oranında destek sağlanması gerekirken, bu hiç verilmedi. 2025 için çiftçilere verilmesi gereken destek miktarı 615 milyar TL olmalıyken, sadece 135 milyar TL’de kaldı. Diğer yandan, destek ödemelerinin hasat öncesinde ya da hasat sonrasında değil, yaklaşık bir sene sonra yapılması sebebiyle de bu ödemeler enflasyon karşısında yok oluyor" ifadelerini kullandı.

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