CHP'den 'Mısır İthalatı' Tepkisi! 'Çiftçiye Büyük Zararı Var'

Tarımsal üretimdeki sıkıntıları sık sık gündeme getiren CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, iktidarın yerli üretimi artıracak politikalar yerine ithalatı artıran politikalar getirdiğini vurguladı. Gürer, Ticaret Bakanlığı'nın yerli üretimin yetersiz olduğunu gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı kararıyla 1 milyon ton gümrüksüz mısır ithalatına izin verdiğini açıkladı.

CHP Milletvekili, bu gibi politikalar sebebiyle mısır üretiminin gittikçe azaldığını belirterek, verilere göre de yıllar ilerledikçe üretimin düştüğünü bildirdi. Ekim döneminde mısır ithalatındaki verginin düşürülüp bir milyon ton ithal izniyle yerli üreticinin yok sayıldığını söyleyen Gürer, "Bu yılda dünya piyasalarına göre mısır ithalatı artarak devam ediyor. 1 milyon ton yeni izinle mısır üretimi geçen sene kadar olsa dahi fazla ürün ithal etti. Bir de 1 Ağustos 2025 sonrası yüzde 130 gümrük vergisi uygulanacağı söyleniyor. Fakat o zamana kadar ithalat yoluyla piyasaya düşük fiyatlı ürüne doyacak" dedi.

'İTHALAT ÇİFTÇİYE GÖZDAĞI'

Tarımda dışa bağımlılığın tehlikelerinden bahseden Gürer, fahiş girdi faaliyetleri karşısında çiftçiye destek verilmesi gerektiğini çünkü üreticinin bununla tek başına mücadele edemediğini belirtti. CHP'li vekil, ithalatın çiftçiye bir gözdağı olduğunu söyleyerek, "Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için doğrudan destek mekanizmaları oluşturulması gerekiyor. Stratejik ürünlerde taban fiyat politikaları etkin bir şekilde uygulanmalı. Taban fiyat uygulaması geri gelmeli. Çiftçiye ödenen destekler zamanında ve eksiksiz olarak yapılmalı" diyerek planlamanın önemini vurguladı.

Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi avantajları işaret ederek, iktidarın doğru politikalar benimsemesi halinde ülkenin tarım alanındaki ithalat bağımlılığının sona erebileceğini söyledi. Gürer, Türkiye'nin kendi kendine yetebileceğini ve bunun için çalışılmış, planlı tarım politikalarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.