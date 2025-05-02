AB'den TikTok'a Dev Ceza! Kullanıcı Verilerini Çin’e Aktardı

AB, TikTok’a kullanıcı verilerini Çin’e aktarma ve şeffaflık ihlali nedeniyle 530 milyon euro ceza kesti. TikTok’a 6 ay süre verildi.

AB'den TikTok'a Dev Ceza! Kullanıcı Verilerini Çin’e Aktardı

Avrupa Birliği’nin kişisel veri düzenleyicisi İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), sosyal medya platformu TikTok’a, kullanıcı verilerini Çin’e aktardığı ve şeffaflık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 530 milyon euro para cezası verdi.

Soruşturmada, TikTok’un Avrupa’daki kullanıcı verilerinin Çin’e gönderilmesi ve bu süreçte şeffaflık kriterlerine uyulmadığı tespit edildi. TikTok’a, faaliyetlerini 6 ay içinde AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uygun hale getirmesi emri verildi. DPC, 2023’te de TikTok’a 345 milyon euro ceza kesmişti. İrlanda, birçok dijital platformun Avrupa merkezli faaliyetleri nedeniyle AB’de veri düzenleyicisi konumunda.

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Kaynak: AA

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