CHP'li Gürer'den 'Gıda Enflasyonu' Çıkışı

Fahiş enflasyonun yarattığı ekonomik kriz vatandaşın boğazını giderek sıkarken, özellikle gıda ürünlerindeki pahalılık geçim sıkıntısını daha da zorlaştırıyor. Bu konuyu sık sık TBMM gündemine taşıyan isimlerden olan CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer de durumun vahametini bir kez daha anlattı.

Üreticinin girdi maliyetleri nedeniyle büyük zorluk yaşadığını, tüketicinin de raftaki ürünün fahiş fiyatı sebebiyle alım gücünün dibe vurduğunu vurgulayan Gürer, ürünlerin genellikle üreticiden tüketiciye en az üç el değiştirerek gittiğini söyledi. Büyük marketlerin doğrudan alım yaparken, piyasadaki mevcut fiyatları göz önüne aldığını belirten CHP'li vekil, bu durumun tüketiciyi mağdur ettiğini ifade etti.

İktidarın konuyla ilgili birçok komite kursa da fahiş fiyatı önleyemediğini savunan Ömer Fethi Gürer, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi 9 Aralık 2014’te kuruldu. Komite sekreteryası 27 Aralık 2016’da Merkez Bankası'na devredildi. Sonrasında bakanların yer aldığı komiteler oluşturuldu. 2020 yılında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. 2022 yılında bu kere Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu" diye konuştu.

GIDA ENFLASYONU DURMADI, DAHA DA ARTTI

Her komitenin hedefinin enflasyonu azaltıp gıda kaybına engel olmak olduğunu söyleyen ve piyasalara denge kazandırma amacı olduğunu belirten Gürer, bakanlar da dahil olmak üzere yürütülen çalışmaların faydalı olamadığını bildirdi. Gıda enflasyonunun durmak yerine daha da arttığını anlatan CHP'li isim, "Üretici de ezildi, tüketici de korunmadı. İthal ürün getirenler piyasayı dengelemek yerine ülkemiz fiyatlarını geçti; bazı ürünlerde daha yüksek fiyatlarla ürün satarak büyük kazanç sağladılar. Aracıların kazancını katladı. Üretmeyen kazandı. Üreten de tüketen de sıkıntıya düştü" diye konuştu.

Hal ürünlerinin fahiş zamlandığını hatırlatan Gürer, aracıların kazancının da devreye girmesiyle raflara aşırı pahalı ürünler gelmeye devam ettiğini işaret etti. İktidarın hep bir suçlu aradığını ama özeleştiri yapmadığını dile getiren Gürer, "Tüccara bırakılan piyasa ve ithale dayanan yaklaşımların çözüm olamayacağı anlamadı. Üretici çiftçiyi baskıladı. Üretim planlaması olmadığı gibi büyük kent çevreleri tarım alanları da imara açıldı. Mazota gelen her zam ürünün fiyatını etkidi. İthal gübre başta girdiler döviz kıpırdadıkça fırladı" ifadelerini kullandı.