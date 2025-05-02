Mobilya Devi Pikasan'ın Konkordato Talebi Reddedildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi, dosya numarası 2025/418 E. ve 2025/291 K. olan davada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı ile T. Garanti Bankası AŞ vekillerinin istinaf başvurularını hukuki yarar yokluğundan reddetti. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ vekilinin istinaf başvurusunun ise bazı gerekçeleri kabul edilerek, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 04 Şubat 2025 tarihli kararı kaldırıldı ve esas hakkında yeniden karar verildi.

MAHKEME KARARININ DETAYLARI AÇIKLANDI

Mahkeme tarafından alınan yeni karara göre;

Pikasan Metal Plastik Mobilya'nın konkordato tasdik talebi reddedildi.

Konkordato komiserler kurulunun görevine, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin karar tarihi olan 04 Şubat 2025 itibarıyla son verildi.

Kesin mühlet ile doğan tüm sonuçların da aynı tarih itibarıyla ortadan kalktığı tespit edildi.

İlk derece mahkemesince verilen tüm tedbir kararlarının da yine 04 Şubat 2025 tarihi itibarıyla kaldırılmasına hükmedildi.

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca kararın ilan edilmesine ve ilgili kurumlara bildirilmesine karar verdi. Ayrıca 345,55 TL tutarındaki bakiye harcın istemciden tahsil edilmesine, yargılama giderlerinin istemci üzerinde bırakılmasına ve iflas gider avansından kalan kısmın karar kesinleştiğinde iade edilmesine hükmetti.