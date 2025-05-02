SSK ve BağKur Emeklisinin Yeni Gözdesi Oldu! İstanbul'dan Trenle 3 Saat Sürüyor: Hem Tarihi Hem Ucuz
Son dönemde hem yerli hem de yabancı gezginlerin radarına giren Eskişehir’in tarihi ilçesi Odunpazarı, Türkiye’de en çok ziyaret edilen ve yerleşilen bölgelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Renkli mimarisi, geçmişten izler taşıyan sokakları ve samimi atmosferiyle adından söz ettiren Odunpazarı, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin gözdesi haline geldi.
ZAMANIN YAVAŞ AKTIĞI İLÇE
İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında, ulaşımı oldukça kolay bir noktada konumlanan Odunpazarı, adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Arnavut kaldırımları, geleneksel Osmanlı mimarisiyle bezeli tarihi evleri ve güler yüzlü esnafıyla ziyaretçilerine nostaljik bir deneyim sunuyor. Şehir yaşamının temposundan uzaklaşmak isteyenler, hafta sonları soluğu bu huzurlu ilçede alıyor.
TARİHLE İÇ İÇE KÜLTÜREL MİRAS
Osmanlı döneminden günümüze ulaşan konakların titizlikle restore edildiği Odunpazarı, yalnızca mimarisiyle değil kültürel değerleriyle de dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Odunpazarı Evleri, gelen turistlere zamanda bir yolculuk vadediyor. El sanatları atölyeleri, tematik müzeler ve açık hava sergileri ilçeyi kültürle buluşturuyor.
LEZZET DURAKLARININ BAŞINDA GELİYOR
Odunpazarı sadece tarihi dokusuyla değil, mutfağıyla da unutulmaz bir deneyim sunuyor. Eskişehir’in meşhur çiğ böreği, Balaban köftesi ve met helvası, ilçeye gelenlerin tadına doyamadığı yöresel lezzetlerden sadece birkaçı. Ziyaretçiler bu gastronomik lezzetleri keşfederken bölgenin sıcak insanlarıyla da tanışma fırsatı buluyor.
KOLAY ŞEKİLDE ULAŞILABİLİYOR
Odunpazarı’nın bir diğer cazip yönü ise ulaşım kolaylığı. İstanbul ve Ankara’dan yaklaşık 2 ila 3 saatlik kara yolculuğu ile ulaşılabilen ilçe, hızlı tren seçeneğiyle de oldukça pratik bir destinasyon haline geliyor.