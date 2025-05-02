SSK ve BağKur Emeklisinin Yeni Gözdesi Oldu! İstanbul'dan Trenle 3 Saat Sürüyor: Hem Tarihi Hem Ucuz

LEZZET DURAKLARININ BAŞINDA GELİYOR

Odunpazarı sadece tarihi dokusuyla değil, mutfağıyla da unutulmaz bir deneyim sunuyor. Eskişehir’in meşhur çiğ böreği, Balaban köftesi ve met helvası, ilçeye gelenlerin tadına doyamadığı yöresel lezzetlerden sadece birkaçı. Ziyaretçiler bu gastronomik lezzetleri keşfederken bölgenin sıcak insanlarıyla da tanışma fırsatı buluyor.