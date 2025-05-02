Karsta 40 Dönümlük Arazide Üretime Başladı! Yaz Sonu Hasat Yapılacak

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyündeki arazisinde çalışmalarını yürüten Erdağı, hem organik üretim yöntemlerine hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına önem veriyor. Geçtiğimiz yıl deneme amaçlı gerçekleştirdiği nohut ekiminden olumlu sonuç aldığını belirten Erdağı, bu yıl 20 dönüm nohut ve 20 dönüm mercimek ekti.

YÜKSEK VERİM BEKLENTİSİ

Geçen yıl elde ettiği verimden memnun kaldığını ifade eden Erdağı, bu sezon daha profesyonel yöntemlerle çalışarak ürün kalitesini artırmayı hedefliyor. Toplam 40 dönümlük alanda yapılan ekimden yüksek verim alacaklarına inandıklarını dile getiren Erdağı, "Geçen yıl acemiliğimiz vardı, bu yıl daha bilinçli çalışıyoruz. Hem ürünümüze daha iyi bakacağız hem de daha verimli bir hasat gerçekleştireceğiz" dedi.

HEDEF İÇ PİYASA VE YEREL PAZARLAR

Akyaka'nın verimli topraklarının tarımsal üretim için uygun olduğuna dikkat çeken Erdağı, yaz sonunda ilk hasadını almayı planlıyor. Elde edilecek nohut ve mercimeğin hem iç piyasada hem de yerel pazarlarda satışa sunulması hedefleniyor. Tarımsal üretimin çeşitlenmesinin bölge istihdamı ve yerel kalkınma açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA