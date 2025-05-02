TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut üretiminde yeni bir rekor hedefiyle çalışmalarını hızlandırıyor. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, 2025 yılı itibarıyla konut üretiminin yıllık ortalamanın üç katına çıkarılacağını açıkladı. Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşayacağı toplam 430 bin 800 konutun inşa edilmesi planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ve İller Bankası (İLBANK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iştirakleri ele alındı. Görüşmelerde, TOKİ ve İLBANK’ın 2021-2022 yıllarına ait hesapları değerlendirildi.
İLBANK’TAN YEREL YÖNETİMLERE FİNANSAL DESTEK
İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, komisyonda yaptığı sunumda, bankanın sağladığı kredilerin tamamının uzun vadeli ve düşük faizli kalkınma kredileri olduğunu belirtti. Türk, yerel yönetimlere yalnızca kredi desteğiyle değil, Avrupa Birliği hibeleriyle desteklenen karma finansman modelleriyle de katkı sunduklarını ifade etti. Ayrıca deprem ve sel gibi afetler sonrası zarar gören altyapı ve üstyapıların onarımı için 9 milyar liralık finansman sağlandığını, deprem sonrası çevresel altyapı yatırımları için ise uluslararası kuruluşlardan 96 milyar lira temin edildiğini aktardı.
DEPREM BÖLGESİNDE YOĞUN ALTYAPI ÇALIŞMASI
Deprem bölgelerindeki altyapı projelerine ilişkin bilgi veren Türk, 13 milyar lira bedelli 128 işin tamamlandığını, 38 milyar lira maliyetli 53 projenin sürdüğünü ve 67 milyar liralık 102 projenin planlandığını kaydetti. Türk, çalışmaların hızlı ilerlediğini ve 2025 yılı ortasına kadar bölgedeki altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini belirtti.
TOKİ’DEN SOSYAL KONUT VE KENTSEL DÖNÜŞÜME DEVAM
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm, afet konutları, millet bahçeleri ve sosyal donatılarla birlikte bugüne kadar toplam 1 milyon 626 bin konut üretildiğini ifade etti. TOKİ’nin konut üretimindeki payının yüzde 11,7’ye, konut satışındaki payının ise yüzde 12,5’e yükseldiğini belirtti.
YENİ KONUT PROJELERİNDE MAHALLE KONSEPTİ ÖNE ÇIKACAK
Sungur, planlanan yeni konut kampanyalarının sosyal konut ihtiyacını karşılamayı ve konut piyasasını dengelemeyi hedeflediğini söyledi. Yeni projelerde yatay mimari anlayışının esas alınacağını, komşuluk ilişkilerini güçlendiren mahalle konseptine uygun tasarımlar yapılacağını belirtti. Bu yıl 154 bini deprem konutu olmak üzere toplam 213 bin 800 konutun ihalesi tamamlanırken, 126 bin konutun teslimi gerçekleştirildi.
1400 ŞANTİYEDE İNŞAAT SÜRÜYOR
2025 yılı sonuna kadar toplamda 430 bin 800 konutun tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Sungur, halihazırda 1400 şantiyede 371 bin konut ile sosyal donatıların yapımının sürdüğünü ve TOKİ projelerinde yaklaşık 238 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.