TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak

İLBANK’TAN YEREL YÖNETİMLERE FİNANSAL DESTEK

İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, komisyonda yaptığı sunumda, bankanın sağladığı kredilerin tamamının uzun vadeli ve düşük faizli kalkınma kredileri olduğunu belirtti. Türk, yerel yönetimlere yalnızca kredi desteğiyle değil, Avrupa Birliği hibeleriyle desteklenen karma finansman modelleriyle de katkı sunduklarını ifade etti. Ayrıca deprem ve sel gibi afetler sonrası zarar gören altyapı ve üstyapıların onarımı için 9 milyar liralık finansman sağlandığını, deprem sonrası çevresel altyapı yatırımları için ise uluslararası kuruluşlardan 96 milyar lira temin edildiğini aktardı.