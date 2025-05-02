Altın Yatırımcılarına Kritik Uyarı: Fiyatlarda Düşüş Sürüyor, Uzmanlar Alım İçin Seviyeleri Açıkladı
Altın fiyatlarında rekor seviyelerin ardından başlayan sert düşüş yatırımcıları tedirgin etti. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasadaki son gelişmeleri değerlendirerek altın almayı planlayan yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Eryılmaz, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeniden yükseliş beklendiğini vurguladı ve yatırımcılar için uygun alım seviyelerini açıkladı.
Kaynak: Sözcü
Sözcü'den Büşra Kapan'ın haberine göre, küresel piyasalarda gözler bu hafta ABD’den gelecek ekonomik verilere çevrildi. ABD ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,7 büyümesine karşın aylık bazda yüzde 0,3 daralması dikkat çekerken, bu verilerin ardından altın fiyatlarında sert geri çekilmeler yaşandı. 21 Nisan’da ons altın 3.502 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı ancak bugün itibarıyla 3.230 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 4.305 TL’den 4.000 TL’nin altına düştü.
GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI AZALDI, YATIRIMCI BEKLE-GÖR STRATEJİSİNDE
Eryılmaz, geçtiğimiz haftalarda altının tarihi zirvelere ulaşmasında küresel belirsizlikler ve güvenli liman arayışının etkili olduğunu hatırlattı. Ancak bu hafta ABD Başkanı Trump’ın FED Başkanı Powell’ı görevden almayacağı yönündeki açıklamaları ve Çin’le ilgili daha ılımlı mesajların ardından yatırımcıların altına olan ilgisinin azaldığını belirtti. Eryılmaz, “Yatırımcı artık altının yükseliş potansiyelini sınırlı görüyor ve satış yapıyor” dedi.
KRİTİK DESTEK SEVİYELERİNE DİKKAT
Altında satışların devam ettiğini aktaran Eryılmaz, ons altında 3.250 dolar ve gram altında 4.000 TL seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu vurguladı. “Bu seviyelerin altına inilmesi, yatırımcı gözünde altının zirveyi gördüğü algısını güçlendiriyor. Yeni bir panik havası oluşmazsa altın alımı sınırlı kalabilir” ifadelerini kullandı.
KISA VADEDE DÜŞÜŞ, UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Altın fiyatlarında kısa vadede geri çekilmenin sürebileceğini söyleyen Eryılmaz, gram altında 3.750 TL’ye ve ons altında 3.050 dolara kadar düşüşlerin mümkün olduğunu belirtti. Ancak yıl sonuna doğru yönün tekrar yukarı döneceğini ifade eden Eryılmaz, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu: “Uzun vadeli yatırımcılar için 4.000 – 3.900 TL arası kademeli alım fırsatı sunabilir. Kısa vadeli yatırımcıların ise acele etmemesi, ABD Tarım Dışı İstihdam verisini ve FED kararını beklemesi gerekir.”
SENE SONU BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI
Sene sonuna ilişkin öngörülerini de paylaşan Eryılmaz, ons altının 3.500 – 3.700 dolar aralığına, gram altının ise 4.700 – 5.200 TL aralığına ulaşabileceğini belirtti. Bu yükselişin, Trump’ın açıklamaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisine bağlı olacağını söyleyen Eryılmaz, “Genel olarak altın yılı yükselişle kapatacaktır” değerlendirmesinde bulundu.