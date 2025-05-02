Altın Yatırımcılarına Kritik Uyarı: Fiyatlarda Düşüş Sürüyor, Uzmanlar Alım İçin Seviyeleri Açıkladı

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI AZALDI, YATIRIMCI BEKLE-GÖR STRATEJİSİNDE

Eryılmaz, geçtiğimiz haftalarda altının tarihi zirvelere ulaşmasında küresel belirsizlikler ve güvenli liman arayışının etkili olduğunu hatırlattı. Ancak bu hafta ABD Başkanı Trump’ın FED Başkanı Powell’ı görevden almayacağı yönündeki açıklamaları ve Çin’le ilgili daha ılımlı mesajların ardından yatırımcıların altına olan ilgisinin azaldığını belirtti. Eryılmaz, “Yatırımcı artık altının yükseliş potansiyelini sınırlı görüyor ve satış yapıyor” dedi.