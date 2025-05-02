S&P'den Türkiye İçin Ürküten Tahmin: Dolar O Tarihte 55 TL'yi Görecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye ekonomisine dair 2025-2028 dönemi tahminlerini açıkladı. Kurum, küresel ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, Türkiye'nin büyüme ivmesini kademeli şekilde artıracağını ancak yüksek kur ve enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğini öngördü.

S&P'nin tahminlerine göre Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 2,7 oranında büyüyecek. Bu oranın 2026'da yüzde 2,9'a, 2027'de yüzde 3,3'e ve 2028'de yüzde 3,2'ye çıkması bekleniyor. Kurum, büyümenin ılımlı ama istikrarlı bir şekilde devam edeceği görüşünde.

ENFLASYONDA KADEMELI DÜŞÜŞ

Raporda enflasyonun 2025 yılında hâlâ yüksek seyredeceği, ancak sonraki yıllarda düşüş trendine gireceği öngörülüyor. Buna göre 2025 sonunda enflasyon yüzde 33 seviyesinde gerçekleşecek. 2026'da yüzde 18,3'e, 2027'de yüzde 14,2'ye ve 2028'de ise yüzde 12,7'ye kadar gerilemesi bekleniyor.

DOLAR KURU HER YIL ARTACAK

S&P, Türk Lirası'nın önümüzdeki yıllarda dolar karşısında değer kaybetmeye devam edeceğini tahmin ediyor. Kuruma göre dolar/TL kuru 2025'te 43 TL, 2026'da 48 TL, 2027'de 52 TL ve 2028'de 55 TL seviyelerine ulaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi