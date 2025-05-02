Konya Dağlarında Hasat Başladı! Demeti 100 Liradan Satılıyor

Konya’nın Bozkır ilçesinde, bahar aylarında dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen kişniş bitkisinin hasadı başladı. Toplayıcılar, zorlu arazi koşullarında dağcılık ekipmanlarıyla tırmandıkları sarp kayalıklardan bitkiyi toplamak için bir aylık süre boyunca yoğun mesai harcıyor.

Konya Dağlarında Hasat Başladı! Demeti 100 Liradan Satılıyor

Kişniş, hem sağlıklı beslenmek isteyenler hem de bazı rahatsızlıkları bulunanlar tarafından ilgi görüyor. Pınarcık Mahallesi’nde yaklaşık 15 yıldır kişniş toplayıcılığı yapan Abdullah Ertekin, bu işin bölge halkı için bir bahar geleneği olduğunu belirtti.

Ertekin, kişniş toplarken profesyonel dağcılık halatı, emniyet kemeri ve karabinalar gibi uluslararası sertifikalı dağcılık malzemeleri kullandıklarını ifade ederek, "Çok tehlikeli yerlerde çalışıyoruz. Bu yerlerde herkes çıkıp inemez. Bu yüzden her türlü güvenlik ekipmanımızı yanımızda bulunduruyoruz." dedi.

Konya Dağlarında Hasat Başladı! Demeti 100 Liradan Satılıyor - Resim : 1

HER YIL YÜZLERCE DEMET TOPLANIYOR

Ertekin, zorlu ve tehlikeli bölgelerden topladıkları kişnişi demetler halinde sattıklarını vurgulayarak, "Bu bitkileri toplarken düşme riskini göze alıyoruz. Satarken pazarlık yapanlar oluyor ancak bu işin pazarlığı olmaz. Demetini 100 liraya kadar satıyoruz. Sezonda yaklaşık 300 demet topluyoruz. Ekmeğimizi adeta taştan çıkarıyoruz." diye konuştu.

Konya Dağlarında Hasat Başladı! Demeti 100 Liradan Satılıyor - Resim : 2

TECRÜBESİZLER İÇİN RİSKLİ BİR MESLEK

Pınarcık Mahallesi Muhtarı Yakup Ünver de kişniş hasadının bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Ünver, "Mahallemiz dağlık bir bölgede yer alıyor. Kişniş, sarp kayalıklarda yetişen ve toplanması oldukça zor bir bitki. Bu işi tecrübeli arkadaşlarımız yapıyor ve aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Mahallemizde 5-6 kişi bu işle ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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