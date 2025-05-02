Teknoloji Devi Hükümet Desteğini İtiraf Etti: Casus Yazılımla Dinleniyorsunuz!

Apple, hafta içerisinde bazı iPhone kullanıcılarına gönderdiği mesajlarla, hükümetlerin kullandığı casus yazılımların hedefi oldukları konusunda uyarıda bulundu. Şirket, daha önce de benzer tehditlerde bulunmuş ve kullanıcılarını bilgilendirmişti. Benzer şekilde, Google ve WhatsApp da geçmişte devlet destekli dijital saldırılar hakkında kullanıcılarına bildirimler göndermişti.

İLK TEYİT GELDİ

Söz konusu bildirimleri aldığını doğrulayan ilk isim, Fanpage adlı İtalyan haber sitesinde çalışan gazeteci Ciro Pellegrino oldu. Pellegrino, salı günü Apple'dan gelen mesajda, hedef alınanlar arasında yer aldığına dair net bir uyarı bulunduğunu aktardı. Gazeteci ayrıca, uyarı mesajında bildirimin dünya çapında 100 ülkede gönderildiği bilgisinin de yer aldığını belirtti.

Apple'dan casus yazılım uyarısı alan bir diğer kullanıcı ise Hollandalı sağ görüşlü siyasi aktivist Eva Vlaardingerbroek oldu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Apple’dan gelen uyarının ekran görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

SALDIRININ KAYNAĞI HÂLÂ BELİRSİZ

Apple cephesi henüz saldırının detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, hangi casus yazılımın kullanıldığı ya da kimler tarafından geliştirildiği de bilinmiyor. Ancak siber güvenlik çevrelerine göre, bu tarz yazılımlar genellikle özel şirketler tarafından hazırlanıyor ve sonrasında devlet kurumlarına pazarlanıyor.

WHATSAPP'TAN BENZER UYARILAR GELMİŞTİ

Bu tür saldırılar daha önce de gündeme gelmişti. Şubat ayında, yine Fanpage bünyesinde çalışan Francesco Cancellato’ya WhatsApp üzerinden benzer bir uyarı mesajı gönderilmişti. WhatsApp, söz konusu saldırıyı İsrail merkezli yazılım firması Paragon Solutions’a bağlamış, bu gelişmenin ardından en az iki İtalyan vatandaşının daha aynı şirket tarafından hedef alındığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan olaylar sonrasında Paragon’un, İtalya hükümetiyle olan iş birliğini sonlandırdığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi