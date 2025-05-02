Teknoloji Devi Hükümet Desteğini İtiraf Etti: Casus Yazılımla Dinleniyorsunuz!

Teknoloji devi Apple, dünya genelinde artış gösteren hükümet destekli casus yazılım saldırılarına karşı bazı kullanıcılarını doğrudan bilgilendirdi. Şirketin gönderdiği resmi bildirimlerde, bu tür saldırıların 100 farklı ülkedeki kullanıcıları etkilediği ifade edildi.

Son Güncelleme:
Teknoloji Devi Hükümet Desteğini İtiraf Etti: Casus Yazılımla Dinleniyorsunuz!

Apple, hafta içerisinde bazı iPhone kullanıcılarına gönderdiği mesajlarla, hükümetlerin kullandığı casus yazılımların hedefi oldukları konusunda uyarıda bulundu. Şirket, daha önce de benzer tehditlerde bulunmuş ve kullanıcılarını bilgilendirmişti. Benzer şekilde, Google ve WhatsApp da geçmişte devlet destekli dijital saldırılar hakkında kullanıcılarına bildirimler göndermişti.

Teknoloji Devi Hükümet Desteğini İtiraf Etti: Casus Yazılımla Dinleniyorsunuz! - Resim : 1

İLK TEYİT GELDİ

Söz konusu bildirimleri aldığını doğrulayan ilk isim, Fanpage adlı İtalyan haber sitesinde çalışan gazeteci Ciro Pellegrino oldu. Pellegrino, salı günü Apple'dan gelen mesajda, hedef alınanlar arasında yer aldığına dair net bir uyarı bulunduğunu aktardı. Gazeteci ayrıca, uyarı mesajında bildirimin dünya çapında 100 ülkede gönderildiği bilgisinin de yer aldığını belirtti.

Apple'dan casus yazılım uyarısı alan bir diğer kullanıcı ise Hollandalı sağ görüşlü siyasi aktivist Eva Vlaardingerbroek oldu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Apple’dan gelen uyarının ekran görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

Teknoloji Devi Hükümet Desteğini İtiraf Etti: Casus Yazılımla Dinleniyorsunuz! - Resim : 2

SALDIRININ KAYNAĞI HÂLÂ BELİRSİZ

Apple cephesi henüz saldırının detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, hangi casus yazılımın kullanıldığı ya da kimler tarafından geliştirildiği de bilinmiyor. Ancak siber güvenlik çevrelerine göre, bu tarz yazılımlar genellikle özel şirketler tarafından hazırlanıyor ve sonrasında devlet kurumlarına pazarlanıyor.

Teknoloji Devi Hükümet Desteğini İtiraf Etti: Casus Yazılımla Dinleniyorsunuz! - Resim : 3

WHATSAPP'TAN BENZER UYARILAR GELMİŞTİ

Bu tür saldırılar daha önce de gündeme gelmişti. Şubat ayında, yine Fanpage bünyesinde çalışan Francesco Cancellato’ya WhatsApp üzerinden benzer bir uyarı mesajı gönderilmişti. WhatsApp, söz konusu saldırıyı İsrail merkezli yazılım firması Paragon Solutions’a bağlamış, bu gelişmenin ardından en az iki İtalyan vatandaşının daha aynı şirket tarafından hedef alındığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan olaylar sonrasında Paragon’un, İtalya hükümetiyle olan iş birliğini sonlandırdığı bildirildi.

Kocaeli'nin Sanayi Devi Batıyor! 45 Ülkedeki Gücü Resmen EridiKocaeli'nin Sanayi Devi Batıyor! 45 Ülkedeki Gücü Resmen EridiEkonomi

70 Yıllık Türk Devinin Çiçekleri Soldu: İflas Bayrağını Göndere Çekti70 Yıllık Türk Devinin Çiçekleri Soldu: İflas Bayrağını Göndere ÇektiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Apple dolandırıcılık Hırsız
Son Güncelleme:
Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı! Döviz Kuru Yükselişte Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
Altında Düşüş Sona Erdi: Gram Altın Yeniden 4 Bin Lirayı Aştı Altında Düşüş Sona Erdi
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu
Türkiye'nin En Ekonomik Şehri Belli Oldu: Burada Kira, Gıda, Ulaşım Sudan Ucuz Türkiye'nin En Ekonomik Şehri Belli Oldu: Burada Kira, Gıda, Ulaşım Sudan Ucuz
70 Yıllık Türk Devinin Çiçekleri Soldu: İflas Bayrağını Göndere Çekti 70 Yıllık Türk Devinin Çiçekleri Soldu: İflas Bayrağını Göndere Çekti
Kocaeli'nin Sanayi Devi Batıyor! 45 Ülkedeki Gücü Resmen Eridi Kocaeli'nin Sanayi Devi Batıyor! 45 Ülkedeki Gücü Resmen Eridi